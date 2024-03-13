卡娃伊！白沙屯媽祖起駕前 藥廠老闆漫畫家連3年送精油貼片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，18日將展開9天8夜行程，往雲林朝天宮徒步進香，10餘萬信徒將簇擁有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎；媽祖信徒、知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，還願感恩媽祖慈悲，精心繪製Ｑ版媽祖圖像，免費送拱天宮藥廠生產的「十八銅人一條根精油貼片」，今年第3年送萬包。

「媽祖平安貼是我還願白沙屯媽祖的結緣品」，信眾看到媽祖平安貼媽祖圖像，都發出讚嘆說「卡娃伊！」黃熙文說，媽祖平安貼非正式量產，外包裝無法大量印刷，只能以貼紙方式黏貼於錫箔夾鏈袋上，每包3片入，讓進香客行腳時方便舒緩使用。

為繪製媽祖圖像送精油貼片，黃熙文擲筊請示聖母獲三聖杯後，才開始生產，感恩媽祖！他說，第一次交稿對象是媽祖，黃熙文說，他未參與徒步進香，送精油貼片還願感恩媽祖，這次第3年共製作平安貼1萬包（每包3片入）。

嘉市和氣製藥公司董事長黃熙文，留日學習漫畫，返國後承接父親藥廠生意，1981年受「小咪漫畫周刊」影響，與朋友創立「漫畫之友」研究社，1987年推出「藍色雷克」短篇漫畫，創作逾30年，完成「上海大少爺」漫畫作品，入圍金漫獎，文化部「台灣漫畫基地」曾展出黃熙文創作原畫展。