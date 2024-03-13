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竹市展演中心權利金分期 掀爭議

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市政府上周宣布「藝文高地」國際展演中心將採「設定地上權」方式發包，議員林彥甫昨稱市府若希望逐年收取權利金，應以BOT處理；市府回應，後續將委託顧問公司試算財務分析，研議權利金收取方式，設定地上權並非僅能一次收取權利金。

竹市國際展演中心2020年開工後統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後，市府去年5月解約迄今，進度引起關注，市府上周說，將採設定地上權方式發包，未來招商完成，市府除取得所設定的公設，還可向企業「逐年」收取權利金，設定期滿後，基地設施歸市府所有。

林彥甫昨指市府搞混BOT促參與設定地上權，設定地上權本質是活化閒置土地，通常是做商業開發，非用於取得公共建設。

林彥甫表示，另據「新竹市市有土地設定地上權實施要點」，設定地上權的權利金是一次繳清的，並非如BOT案逐年支付，若市府希望逐年收取權利金，應該用BOT處理。

文化局回應，該要點也規定「評估有分期付款需要者，得簽報市府核准後辦理」，後續將委託顧問公司試算財務分析，研議權利金收取方式，並非設定地上權僅能一次收取權利金。

文化局指出，國際展演中心以設定地上權辦理，除加速推動程序，招商完成後，相關收入可挹注建設財源。

BOT 地上權 新竹

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