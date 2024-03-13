石門水庫水剩41% 造雨也祈雨

桃園市石門水庫水位持續下探，前天進行今年第3度人工增雨，但成效不佳，昨晚水位降至227.9公尺、蓄水率剩41.6%；為解乾旱，大溪區百吉復興宮信眾與桃園市渡船遊艇商業公會，昨出動26艘遊艇搭載媽祖等44神尊，展開2年來全台唯一水上遊湖遶境祈雨。

配合這波春雨，北區水資源分署前天在石門水庫集水區燃放地面型焰劑人工造雨，石門及寶二水庫集水區各有20及30毫米雨量，估計可為桃園及新竹地區帶來300及100萬噸水量，不過石門水庫水位繼續下探，昨晚蓄水量剩8555萬噸。

桃園市石門水庫全台唯一水上媽祖遶境祈福，水庫媽祖2年來首度出巡祈雨，慶典儀式熱鬧。記者曾增勳／攝影

北水分署表示，3月中旬桃園及新竹地區農田陸續完成整田插秧，接著進入一期稻本田期，農民採低水供灌模式，因此下旬用水大幅降低，可減緩水庫出水量，依水情及未來降雨預測，一期稻作供灌無虞，但仍呼籲民眾節約用水。

每逢乾旱都會想到的水庫媽祖，昨也展開2年來首度出巡遶境祈雨，渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，媽祖帶領開漳聖王等44尊神尊遊湖遶境，盼春雨再來，民生用水和遊湖都不受影響。

因水庫枯水期，薑母島碼頭無法靠岸，媽祖遊湖遶境昨至阿姆坪碼頭就回程，並至水庫抽砂船護佑平安，沿途鑼鼓、鞭炮聲響徹湖面，相當熱鬧。

陳咪春說，現在水庫水位下速度太快，連露出來的夢幻草原都來不及長草，酋長石也露出完整的身體，水庫應斟酌放水速度，如果5月梅雨不來，水情會更吃緊。