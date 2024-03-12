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竹科從業人數創新高 園縣市高峰會今聚焦子女就學需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場，苗栗縣長鍾東錦（左起）、新竹市長高虹安、竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科、台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭共同合影。記者郭政芬／攝影
「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場，苗栗縣長鍾東錦（左起）、新竹市長高虹安、竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科、台灣科學工業園區同業公會理事長李金恭共同合影。記者郭政芬／攝影

「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場，會中有8項提案，涵括交通、反詐、高中增班、動保等多項議題，今年園區從業人數創新高，園區子女的就學需求備受關注，新竹縣市都提出增班計畫，苗栗則盼望能增設實驗中學，會議主席、竹科管理局長王永壯裁示此案通過，竹科管理局先研議評估苗栗實驗中學之外，並持續推動竹竹苗的就學增班規畫。

新竹科學園區蓬勃發展，根據管理局統益，去年竹科入區登記家數、進口額及就業人數均創下歷史新紀錄，今天在園縣市高峰會，高中就學需求備受關注，新竹縣長楊文科指出，為配合竹科發展，竹縣提出高中規畫5大方案，分別是設置縣立高中、六家和湖口高中增班擴校、文興國中改制完全中學、自強國中改制技術型高中等，全面配合中央，自今年起逐年增班。

竹縣教育局長楊郡慈建議建立三縣市的溝通平台，若超過規畫數，恐造成教學資源的浪費，期盼滾動式監控人口數，更細微調整班級數，共同評估三縣市的整體性。

不過，新竹市長高虹安認為要納入考量「就學選擇權」，她認同要有平台溝通，統整預估需求，但學校班級數能否「竹竹苗共用」？還得回歸區域性需求，例如關埔家長可能也認為到竹南實驗中學「相對遙遠」。

竹市教育處補充，竹市在113年起將在建功、成德與香山高中增班，採逐年陸續增班，預計將建華國中、新科國中、虎林國中設為完全中學，另也增設竹市數位實驗高中，從今年4月起成立籌備處，提供園區、新竹有興趣的高中生就讀，解決就近入學的問題。

「只要園區點頭設置，要哪所學校都會想辦法！」苗栗縣長鍾東錦反應苗栗就學困境，他表示，竹南園區人口年輕、學歷高，但會讀書的苗栗學生得到外地就讀「實在沒有道理」，如今竹南科學園區內無閒置用地，但竹南有三塊學校預定地，這是縣府財產，盼望科管局可協助設置實驗高中，他願意全力協助用地，期盼苗栗學生能受到平等待遇，讓教育資源更均衡公平。

王永壯針對竹南實驗高中回應，原先此案已歸在中央的大矽谷計畫，他今天建議竹科管理局先研議來評估實施。針對竹苗的教育增班計畫，此案通過，由三縣市共同支持竹竹苗地區高中增班規畫。

「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場，本次聚焦在教育和交通。記者郭政芬／攝影
「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場，本次聚焦在教育和交通。記者郭政芬／攝影
「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場。記者郭政芬／攝影
「園縣市高峰會」第5次會議今天下午在新竹科學園區警察服務大樓登場。記者郭政芬／攝影

高虹安

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