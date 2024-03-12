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苗栗90歲甘順發揪村民捐米21年 憨兒啦啦隊獻舞致謝

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
甘順發號召村民捐米21年不中斷，今年白米數量更高達9300台斤，足夠讓憨兒們吃上3個月的時間〪圖／民眾提供
甘順發號召村民捐米21年不中斷，今年白米數量更高達9300台斤，足夠讓憨兒們吃上3個月的時間〪圖／民眾提供

苗栗獅潭鄉高齡90歲的甘順發，秉持愛鄉愛親「施比受更有福」的情懷，號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會的200名憨兒已邁入21年，原本擔心鄉民多數都是老人家只會愈捐愈少，但沒想捐米人數不但增加3倍，今年白米數量更高達9300台斤，足夠讓憨兒們吃上3個月的時間〪

今天上午舉辦捐贈儀式，為了感謝村裡老人家，憨兒啦啦隊也現場表演舞蹈感謝阿公阿嬤，雖然和村民說不上幾句話，但熱烈掌聲和歡樂聲卻是彼此間溝通最好的語言。

甘順發長年關懷獨居老人也積極爭取地方發展。20年前甘順發發起捐米活動，因為當年地方想開闢縣道124甲線，其中長達1公里多的道路必須經過私人土地，地主胡得鏘正是基金會創辧人，他無償捐地同意開路，促進地方發展，讓甘順發非常感動，二人因公益結緣，也開啟了善心的循環；目前新店村民常走的二六八古道全長2公里，其中有長達1公里道路，是胡得鏘的兒子胡川安捐贈。

甘順發約定捐米回饋憨兒，這一捐款就是21年，從早年的３、5個人到30、40個人，今年共有81人參與捐米活動，白米數量更高達9300台斤。甘順發說，能捨得就會有福報，大家捐一點就能讓弱勢能吃飽，心裡的滿足大過知足！他還承諾要一直傳承下去。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安承接父親的遺願，捐地開路，今年度自行車環台賽路線也經過苗124縣道。胡川安表示，地方發展與繁榮被看到了，憨兒的照顧獅潭鄉老人家做到了，現在基金會物資關懷箱，逢年過節也能捐到鄉裡幫助獨居老人與弱勢家庭，在獅潭這個地方，愛是成了一種循環，也成為一個傳奇的故事。

高齡90歲的甘順發（中）號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會已邁入21年，今天上午舉辦捐贈儀式，由基金會執行董事胡川（左）等人代表受贈。圖／民眾提供
高齡90歲的甘順發（中）號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會已邁入21年，今天上午舉辦捐贈儀式，由基金會執行董事胡川（左）等人代表受贈。圖／民眾提供
高齡90歲的甘順發號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會已邁入21年，今天上午舉辦捐贈儀式，憨兒啦啦隊也現場表演舞蹈感謝阿公阿嬤。圖／民眾提供
高齡90歲的甘順發號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會已邁入21年，今天上午舉辦捐贈儀式，憨兒啦啦隊也現場表演舞蹈感謝阿公阿嬤。圖／民眾提供

捐款 獨居老人 阿嬤

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