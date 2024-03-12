苗栗90歲甘順發揪村民捐米21年 憨兒啦啦隊獻舞致謝

苗栗獅潭鄉高齡90歲的甘順發，秉持愛鄉愛親「施比受更有福」的情懷，號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會的200名憨兒已邁入21年，原本擔心鄉民多數都是老人家只會愈捐愈少，但沒想捐米人數不但增加3倍，今年白米數量更高達9300台斤，足夠讓憨兒們吃上3個月的時間〪

今天上午舉辦捐贈儀式，為了感謝村裡老人家，憨兒啦啦隊也現場表演舞蹈感謝阿公阿嬤，雖然和村民說不上幾句話，但熱烈掌聲和歡樂聲卻是彼此間溝通最好的語言。

甘順發長年關懷獨居老人也積極爭取地方發展。20年前甘順發發起捐米活動，因為當年地方想開闢縣道124甲線，其中長達1公里多的道路必須經過私人土地，地主胡得鏘正是基金會創辧人，他無償捐地同意開路，促進地方發展，讓甘順發非常感動，二人因公益結緣，也開啟了善心的循環；目前新店村民常走的二六八古道全長2公里，其中有長達1公里道路，是胡得鏘的兒子胡川安捐贈。

甘順發約定捐米回饋憨兒，這一捐款就是21年，從早年的３、5個人到30、40個人，今年共有81人參與捐米活動，白米數量更高達9300台斤。甘順發說，能捨得就會有福報，大家捐一點就能讓弱勢能吃飽，心裡的滿足大過知足！他還承諾要一直傳承下去。