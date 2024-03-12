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竹市展演中心朝設定地上權開發　議員：市府須釐清制度

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
位於新竹市公道五路上的「藝文高地」的國際展演中心，2020年開工後統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後。圖／報系資料照
位於新竹市公道五路上的「藝文高地」的國際展演中心，2020年開工後統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後。圖／報系資料照

位於新竹市公道五路上的「藝文高地」的國際展演中心，2020年開工後統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後，市府去年5月解約迄今，市府指出，目前正辦理工程結算作業，預計3月底完成，未來將採「設定地上權」方式發包，未來招商完成，市府除能取得所設定的公設，還可向企業逐年收取權利金；時代力量議員林彥甫今說，市府的聲明，名字是設定地上權，內容卻是BOT，完全搞混。

市府上周稱國際展演中心未來將採「設定地上權」方式發包，且「設定地上權是參考其他縣市做法規畫，未來招商完成後，市府除能取得所設定的公設，還可向企業逐年收取權利金，地上權設定期滿後，基地所有設施回歸市府所有。」

對此，林彥甫說，市府完全搞混BOT促參與設定地上權這兩件事，設定地上權的本質是活化閒置土地，通常是做商業開發，而非用於取得公共建設，也就是說，設定地上權的主要目標是土地財務收入，和BOT以政府免出資取得公共建設的目的並不相同。市府稱「能取得所設定的公設」，根本搞錯設定地上權的本質。　

另外，據「新竹市市有土地設定地上權實施要點」，設定地上權的權利金收取是一次性的，並非如BOT案逐年支付。很明顯的，市府把設定地上權的權利金跟一般促參案的權利金搞混了，兩者名稱雖相同，實質上卻不同。若市府希望權利金是逐年收取，讓市府每年都有穩定的大筆收入的話，應該用的是BOT，而不是設定地上權。

林彥甫說，根據實施要點，設定地上權的存續期間最長可達50年，之後才歸市府所有，基本上大部分的建築物過了 50年殘值有限，且商業用途也非政府或其他單位所需，因此大部分的情況是會要求廠商拆除。

因此，高虹安市府若想解決國際展演中心爛攤子，就要先做好功課，徹底研究好BOT跟設定地上權兩套制度，並分析清楚這兩套制度後，向大眾說清楚到底是哪一套制度，才不會解套未成，反而衍生更多難解的問題。

對此，文化局指出，國際展演中心採設定地上權進行，是為釋出市有土地結合民間資源開發利用，政府引進民間參與，依性質適用不同法規，雖引用法源及行政程序不同，但都由政府與民間雙方合作完成公共建設與公共服務。

另依「新竹市市有土地設定地上權實施要點」第八點規定「設定地上權應收取之權利金，以一次繳清為原則。但經執行機關（單位）評估確有分期付款需要者，得簽報市府核准後辦理。」後續將委託顧問公司試算財務分析，研議權利金收取方式，而非設定地上權僅能一次收取權利金。

文化局指出，市府規畫國際展演中心以設定地上權方向辦理，除加速推動程序，招商完成後，市府逐年收取權利金、租金，及營業稅、房屋稅等相關收入挹注建設財源外，招商內容亦可包括公益性質演出與活動；另於地上權設定期滿後，基地上所有設施並回歸市府所有，如此不但可大幅減輕市政財務負擔，並能活絡基地使用機能。

BOT 地上權 新竹

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