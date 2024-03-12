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竹縣新埔人注意！下周一停水8小時 預計589戶受影響

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
3月18日上午9時至下午5時止，新埔鎮4里共計8小時停水施工，預計影響589戶。記者黃羿馨／攝影
3月18日上午9時至下午5時止，新埔鎮4里共計8小時停水施工，預計影響589戶。記者黃羿馨／攝影

新竹縣民注意！台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「竹北所分區計量管網委外建置及改善作業」，3月18日上午9時至下午5時止，新埔鎮4里共計8小時停水施工，預計影響589戶，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，為配合辦理「分區計量管網新設窨井及水量計斷管連絡」，下周一（3月18日）上午9時至下午5時止將停水8小時，停水施工區域包括新埔鎮四座里、巨埔里、照門里、鹿鳴里等共4里，以及新埔鎮楊新路二段與新龍路岔路口以東及以北，預計影響589戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全。此外若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染發生。

停水 新竹

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