苗21線南庄神仙谷峭壁雄風又落下巨石 公路局擬推改道

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人，峭壁雄風經常落石，縣議員楊文昌每次通過只能祈禱安全，希望新建明隧道保護安全，不過，公路局最近會勘，傾向避開山壁，截彎取直改道。

南庄鄉苗21線是石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落對外交通唯一聯絡道路，山區露營區、民宿林立，又有熱門登山路線加里山，及景點苦花潭等，但神仙谷峭壁雄風等路段，經常發生落石，地方人士一再反映設置明隧道保護安全。

楊文昌今天上午開車行車，又發現一顆約有半輛轎車石頭落下，也讓他捏了一把冷汗，他說，大石頭應讓昨天晚上到今天清晨之間砸下來，還好沒有波及人車，否則後果不堪設想。