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苗21線南庄神仙谷峭壁雄風又落下巨石 公路局擬推改道

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人，峭壁雄風經常落石，縣議員楊文昌每次通過只能祈禱安全，希望新建明隧道保護安全，不過，公路局最近會勘，傾向避開山壁，截彎取直改道。

南庄鄉苗21線是石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落對外交通唯一聯絡道路，山區露營區、民宿林立，又有熱門登山路線加里山，及景點苦花潭等，但神仙谷峭壁雄風等路段，經常發生落石，地方人士一再反映設置明隧道保護安全。

楊文昌今天上午開車行車，又發現一顆約有半輛轎車石頭落下，也讓他捏了一把冷汗，他說，大石頭應讓昨天晚上到今天清晨之間砸下來，還好沒有波及人車，否則後果不堪設想。

縣府工務處指出，峭壁雄風一帶經常發生土石崩落狀況，公路局等相關單位最近也會勘改善之道，傾向避開山壁，爭取災害搶修經費，截彎取直架設鋼橋跨越河谷，經費約需1億元，如果以生活圈道路交通系統建設計畫，新建150公尺明隧道，總經費約1.6億元。

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人。圖／楊文昌提供

南庄 落石 露營區

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