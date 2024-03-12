快訊

進口蘇丹紅辣粉交保鬧失聯 主嫌夫妻「火速離婚」動機不明

男童遭惡保母虐死 檢警今搜索兒福聯盟、約談陳姓社工

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚大矽谷計畫加持 苗栗啟動竹南300公頃產業園區規畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣長鍾東錦認為對苗栗是一大利多，縣府列管及盤點相關資源，推動及爭取大矽谷計畫。記者范榮達／攝影
桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣長鍾東錦認為對苗栗是一大利多，縣府列管及盤點相關資源，推動及爭取大矽谷計畫。記者范榮達／攝影

政府重大政策桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣府啟動300公頃「苗栗縣竹南地區產業園區可行性規劃」，並全方位盤點土地、水電及教育等資源，力拚大矽谷計畫加持帶動發展。

政府戰略考量，布局新興科技產業，行政院上個月通過國發會所提4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗縣長鍾東錦認為對苗栗是一大利多，尤其是土地取得等條件優於竹苗，縣府列管及盤點相關資源，推動及爭取大矽谷計畫。

其中，「苗栗縣竹南地區產業園區可行性規劃」委託技術服務案招標中，縣府工商發展處指出，基地在竹南鎮公義路以西至崎頂，範圍有農地、國有財產署土地等，毗鄰竹南科學園區，潛在開發面積約300公頃。

除竹南地區外，工商發展處盤點，全縣尚有潛在產業儲備用地約618 公頃，將透過立委協調國發會及經濟部協助認定重大建設計畫，以利縣府辦理都市計畫變更，或劃入國土計畫城鄉發展地區第2類之3，縣府後續辦理相關事宜。

另，台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫支援苗栗送水管工程，含竹南、銅鑼科學園區及竹南特定區用水，期程至今年底，完工後鯉魚潭北送能力提升至每天7.5萬立方公尺，縣府水利處向內政部國土管理署爭取補助經費辦理「竹南頭份水資源回收中心再生水興建移轉營運（BOT）計畫」，減輕水源供應壓力。

縣府爭取新竹科學園區管理局，新設竹南園區實驗高級中學，包含高中部、國中部、國小部、幼兒園部及雙語部，提供就近入學服務，延攬專業人才之際，能滿足員工家庭需求。

矽谷 鍾東錦

延伸閱讀

遊蕩犬苗栗山區誤中山豬吊陷阱哀叫 苗栗動防所急救援

苗栗市長補選最後一天登記 民眾黨宣布「參戰但不參選」

苗栗市長補選出現第3人 無黨籍林志豪參選盼突破藍綠

藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決

相關新聞

石門水庫水量剩41%乾旱加速 「酋長石」探頭連身體都露出

桃園市石門水庫水情吃緊！石門水庫水位、水量持續下探，石門、寶山水庫昨天進行今年來第3度人工增雨，但成效不佳，石門水庫至今...

永續師證照夯 中原大學開設課程、補助學生考照費用

企業要永續已是當前趨勢，中原大學校務研究暨永續發展處永續長王玉純表示，氣候變遷已從「全球暖化」進入「全球沸騰」，大學作為...

苗栗90歲甘順發揪村民捐米21年 憨兒啦啦隊獻舞致謝

苗栗獅潭鄉高齡90歲的甘順發，秉持愛鄉愛親「施比受更有福」的情懷，號召村民捐米幫助真善美社會福利基金會的200名憨兒已邁...

竹市展演中心朝設定地上權開發　議員：市府須釐清制度

位於新竹市公道五路上的「藝文高地」的國際展演中心，2020年開工後統包商施工狀況不佳、工期嚴重落後，市府去年5月解約迄今...

竹縣新埔人注意！下周一停水8小時 預計589戶受影響

新竹縣民注意！台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「竹北所分區計量管網委外建置及改善作業」，3月18日上午9時至下...

苗21線南庄神仙谷峭壁雄風又落下巨石 公路局擬推改道

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風，又落下大石頭，還好沒有傷人，峭壁雄風經常落石，縣議員楊文昌每次通過只能祈禱安全，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。