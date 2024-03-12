拚大矽谷計畫加持 苗栗啟動竹南300公頃產業園區規畫

政府重大政策桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣府啟動300公頃「苗栗縣竹南地區產業園區可行性規劃」，並全方位盤點土地、水電及教育等資源，力拚大矽谷計畫加持帶動發展。

政府戰略考量，布局新興科技產業，行政院上個月通過國發會所提4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗縣長鍾東錦認為對苗栗是一大利多，尤其是土地取得等條件優於竹苗，縣府列管及盤點相關資源，推動及爭取大矽谷計畫。

其中，「苗栗縣竹南地區產業園區可行性規劃」委託技術服務案招標中，縣府工商發展處指出，基地在竹南鎮公義路以西至崎頂，範圍有農地、國有財產署土地等，毗鄰竹南科學園區，潛在開發面積約300公頃。

除竹南地區外，工商發展處盤點，全縣尚有潛在產業儲備用地約618 公頃，將透過立委協調國發會及經濟部協助認定重大建設計畫，以利縣府辦理都市計畫變更，或劃入國土計畫城鄉發展地區第2類之3，縣府後續辦理相關事宜。

另，台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫支援苗栗送水管工程，含竹南、銅鑼科學園區及竹南特定區用水，期程至今年底，完工後鯉魚潭北送能力提升至每天7.5萬立方公尺，縣府水利處向內政部國土管理署爭取補助經費辦理「竹南頭份水資源回收中心再生水興建移轉營運（BOT）計畫」，減輕水源供應壓力。

縣府爭取新竹科學園區管理局，新設竹南園區實驗高級中學，包含高中部、國中部、國小部、幼兒園部及雙語部，提供就近入學服務，延攬專業人才之際，能滿足員工家庭需求。