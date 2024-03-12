補選在即竊賊侵入 苗栗市公所盤查 與選舉無關

苗栗市長補選在即，3月8日受理候選人登記後隔天凌晨，市公所遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，蕭男前天再度涉嫌進苗栗市啟文國小失風被警方逮捕，全案進一步偵辦中。

新科立委邱鎮軍轉戰成功，市長補選4月13日登場，苗栗市選務中心3月6日至8日受理參選人登記，國民黨縣議員余文忠7日登記，民進黨徐筱菁、無黨籍林志豪8日登記，未料9日凌晨2點多，公所遭侵入，1樓民政課及2樓主任秘書、主計處及人事室被翻箱倒櫃。

選舉敏感時機，公所人員捏了一把冷汗，第一時間盤查，發現選舉有關的參選人登記資料及公文書等未失竊，8日登記2人的保證金24萬元也已繳存公庫，僅現金約1萬元遭竊。

警方調查，蕭男（22歲）行竊時觸動公所保全系統發出警報，保全人員察看，蕭男從2樓窗戶跳下逃逸，保全人員追趕不及，警方據報展開調查，鎖定蕭男涉有重嫌，蕭前天下午又涉嫌侵入苗栗市啟文國小，翻越圍牆觸動警報遭逮，初步調查，鎖定公家機關假日犯案動機是謀財，暫排除與選舉有關，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。