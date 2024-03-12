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領先全國 桃園首件農牧用地合法露營場誕生

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府積極輔導露營區合法化，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府積極輔導露營區合法化，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌。圖／桃園市觀旅局提供

交通部觀光局前年7月發布「露營場管理要點」，桃園市151家既有露營場，僅11家合法。市府去年起積極輔導，終於由復興區羅浮里的「Kiwi Camping休閒露營區」拔得頭籌，率先於3月初成為全台首件既有農牧用地合法露營場。

市府觀旅局長周柏吟昨進一步透露，市府盼露營成為旅遊重要亮點，除先追求合法，還將透過評鑑制度及優質化輔導提升品質，逐步整合各場優勢與觀光資源，桃園各區域也有不同特色的露營場，像大溪、龍潭的適合結合休閒農業，發展農事體驗；北橫沿線及拉拉山則可結合登山健行、森林療癒、生態觀察、泰雅原民文化體驗等活動，都具有相當大的觀光潛力。

桃園既有露營場8成在復興山區農牧用地或林業用地，因涉及農業、建管、環保、消防、原民、地政及水土保持等法規，合法難度高，且既有露營場原已設部分設施，相較新設場難度更高。

觀旅局表示，為協助業者合法化，去年初成立跨局處露營場輔導小組及專業輔導團，輔導業者提出申請，並邀相關局處現勘及會審，目前桃園露營場合法化進度超前，已輔導76家業者提出申請、22家通過第1階段露營場土地使用許可。

觀旅局今年將持續輔導，包含免費協助業者撰寫第1階段申請書、現地個案輔導、製作第2階段露營場設置登記申請計畫書參考範本、建置露營場空拍資料庫、辦理法規說明及露營場申設經驗交流研討會等。

桃園 空拍 露營區

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