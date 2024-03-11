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活動頻繁竹北水圳公園草皮受損枯黃 市公所分階段修復

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
居民陳情指出，竹北水圳森林公園草地越來越貧瘠，以前綠草如茵已經不復見，草坪已乾枯一片。記者黃羿馨／攝影
居民陳情指出，竹北水圳森林公園草地越來越貧瘠，以前綠草如茵已經不復見，草坪已乾枯一片。記者黃羿馨／攝影

新竹縣高鐵新竹站旁的水圳森林公園因腹地廣大，還有大草皮、湖泊、水圳廣場，經常舉辦野餐、市集和音樂會活動，其中竹北市公所在此舉辦的竹北燈節，就突破42萬人次，外界讚如外國嘉年華，不過也因頻繁舉辦活動，有里民指出草坪嚴重受損枯黃，還因大卡車進入裝載設備壓毀草坪。竹北市公所表示，今年度公所已規畫相關保護措施，將分階段辦理草皮修復作業。

民眾向中興里里長莊淙澍陳情指出，燈會結束後，水圳公園草坪受損嚴重，以後是否可以先做保護措施？且水圳森林公園草地越來越貧瘠，以前綠草如茵已經不復見，是否管理不要讓活動在草坪上舉辦，或是先暫停頻繁的場地出借？也有居民表示，以前只要下雨後，一周內草就長得很茂密，現在土都硬了。

還有居民表示，大家都樂見辦活動大家一起參與，但只要舉辦大型活動，需架設舞台、音響，大卡車就會直接進入草坪裝載設備而輾壓草坪，草地承受不了，人員踩踏也是一樣，盼能有所限制、規畫休養期間，或以其他方式運送設備。也有其他居民反應，假日也是周邊住戶休息的時間，但活動廣播噪音已影響到住戶安寧。

莊淙澍表示，居民的陳情意見都已轉給竹北市公所處理，去年已發文請市公所規畫獨立的工程車場布進出車道，目前市公所正規畫水圳公園周邊的步道重新設計，之後會規畫獨立的施工車輛進出通道，畢竟水圳公園的活動量很大，目前施工車輛都走人行道，除了壓壞地磚外，也有安全疑慮。

至於活動噪音問題，莊淙澍也表示，市公所承辦假日通常都休假，所以常常沒辦法聯繫上租借單位改善，只能請環保局前去勸導和稽查，改善效率總是差強人意。第一季的里長聯繫會報時，他已提出希望市公所的網站公開水圳公園租借的訊息，讓里長能直接請租借單位改善。

竹北市公所回應，關於水圳公園草坪受損問題，今年度公所已規畫水圳森林公園保護措施，將分階段辦理草皮修復作業。此外，目前也進行「新竹縣竹北市公園廣場綠地管理及收費辦法」修訂，並列管年度大型活動借用公園辦理次數，嚴格規範借用單位使用條件。

針對活動噪音問題，竹北市公所表示，也將於此次修訂辦法中加強規範及要求，但礙於無裁罰權，故未來將同步知會新竹縣環境保護局及里辦公處，便於相關人員及單位通報等事宜。

居民指出，只要舉辦大型活動，需架設舞台、音響，大卡車就會直接進入草坪裝載設備而輾壓草坪。記者黃羿馨／攝影
居民指出，只要舉辦大型活動，需架設舞台、音響，大卡車就會直接進入草坪裝載設備而輾壓草坪。記者黃羿馨／攝影
新竹縣高鐵新竹站旁的水圳森林公園因腹地廣大，還有大草皮、湖泊、水圳廣場，經常舉辦野餐、市集和音樂會活動。記者黃羿馨／攝影
新竹縣高鐵新竹站旁的水圳森林公園因腹地廣大，還有大草皮、湖泊、水圳廣場，經常舉辦野餐、市集和音樂會活動。記者黃羿馨／攝影
有居民陳情，水圳森林公園草地越來越貧瘠，以前綠草如茵已經不復見，盼公所管理不要讓活動在草坪上舉辦，或先暫停頻繁的場地出借。記者黃羿馨／攝影
有居民陳情，水圳森林公園草地越來越貧瘠，以前綠草如茵已經不復見，盼公所管理不要讓活動在草坪上舉辦，或先暫停頻繁的場地出借。記者黃羿馨／攝影
有居民表示，因水圳森林公園頻繁舉辦活動，以前只要下雨後，一周內草就長得很茂密，現在土都硬了。記者黃羿馨／攝影
有居民表示，因水圳森林公園頻繁舉辦活動，以前只要下雨後，一周內草就長得很茂密，現在土都硬了。記者黃羿馨／攝影

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