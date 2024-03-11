有望紓解台66車流 新梅龍快速道路進度曝光

桃園市長期爭取新梅龍快速道路盼帶動產業發展，但藍綠民代認為計畫至今「八字還沒一撇」，憂心龍科三期推動緩慢，恐連帶影響新梅龍快速道路規畫進度。市府今回應，交通部公路局已進行可行性評估前置作業，預計4月中旬上網公開招標，市府與中央也有默契，會續推龍科三期，並同步規畫相關交通配套，避免後續造成交通黑暗期。

市府提出五橫五縱串連城鄉遠景，第1期優先推動路網為新梅龍快速道路、板龍快速道路，其中新梅龍快速道路計畫盼紓解3條國道和台66線快速道路壅塞問題，並提供桃竹苗產業區至桃園國際機場替代道路。經市府爭取，行政院去年指示公路總局，將新梅龍快速道路納入今年初可行性評估，地方也持續關注推動進度。

「目前還在可行性研究，就怕屆時不做了。」龍潭區議員張肇良表示，推動新梅龍快速道路最重要的原因，是作為龍科三期的交通配套，不過目前龍科三期的徵收、開發、未來招商等都還在研議中，開發進度未明，地方也憂心新梅龍快速道路進度受到影響；台66快速道路接國道1號路段天天塞車，盼新梅龍快速道路能盡速開闢，並與國1串連，紓解當地交通。

楊梅區議員周玉琴說，盡管楊梅已有幼獅交流道、楊梅交流道，但通勤時間道路依舊壅塞，盼新梅龍快速道路近期能有具體進度；在正式開闢前，也建議將楊梅待闢或拓寬的道路納入評估，紓解楊梅日益嚴重的聯外交通問題。

交通局表示，新梅龍快速道路計畫路線全長約25.75公里，路寬30公尺至40公尺，未來可串連國1、國3、台1線、台3線、台15線、台61線，作為新屋、楊梅、龍潭地區聯外道路，現已進行可行性評估前置作業，4月中旬將上網公開招標。

「推動進度不會受到影響。」副市長蘇俊賓說，市府跟行政院多次溝通，有共識會續推龍科三期計畫，相關土地、交通配套也會同步進行；新梅龍快速道路計畫喊出多年，如今中央終於啟動可行性評估就是最大里程碑，雖然現階段談精確路線言之過早，但對土地、居民的影響一定會降到最低。