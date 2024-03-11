桃園捷運綠線車站徵名 市府：須具地方特色

桃園市長張善政表示，隨著桃園捷運綠線工程陸續完善，今天起開始徵求G01到G31等15個車站命名，活動不限身分都可參與，歡迎民眾以具有地方特色、歷史意義為出發點來命名。

張善政出席「桃園捷運綠線主線車站命名票選活動起跑」記者會表示，過去1年多，捷運工程局及承包廠商努力解決綠線捷運工程面臨的瓶頸，市府也設定階段目標，將於115年完成藝文特區以北到機場捷運坑口站（A11）通車，117年通車到G08景福宮附近，119年達到主線全線通車。

捷運工程局說，G07及G32將沿用桃園車站及坑口站的名稱，而主線段G01站到G32站共15座車站，則是命名範圍，活動分為2階段，3月11日開始第1階段的車站徵名，6月進行第2階段站名票選i-Voting活動，命名結果預計在8、9月公布，2個階段皆有抽獎活動。

捷運工程局指出，車站的命名須展現地方特色、地標或歷史意義，名稱不超過7個字，也避免與現有站名重複或相似，站名票選i-Voting使用市民卡登錄投票，可以額外提高中獎機率，詳細活動可查詢桃園市政府捷運工程網站。