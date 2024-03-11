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新竹棒球場下月進場移土 地下停車場4月1日起暫停營運

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹棒球場。圖／報系資料照
新竹棒球場。圖／報系資料照

耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多，市府今表示，工務處已依照棒球場工程案契約第九條規定，由市府接手自行辦理過載土層移除及改善計畫，預計3月完成發包作業、4月中旬前進場施工；不過，新竹棒球場地下室是停車場，為保障地下停車場使用民眾安全及車主權益，4月1日起該地下停車場暫停營運，以兼顧市民安全為原則，加速進行棒球場改善作業。

工務處表示，因棒球場覆土高度超出原設計，有公共安全疑慮，市府多次通知統包商進場改善遭拒，故已接手辦理棒球場過載土層移除作業與棒球場重新設計，目的是還給市民一座功能完善、安全的球場，預計4月中進場移除過載土層，並同步重啟的前置發包作業。

交通處表示，新竹棒球場地下停車場開放60席月租汽車格，目前有42位月租戶，為配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，自今年4月1日起停車場暫停營運，3月11日起會以電話及簡訊通知月租戶改至鄰近公有路外停車場（民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場及延平停車場）申請車輛月租停放，若逾4月1日尚未完成月租申請，月租戶可依據現在承租停放時段，將車輛停放於民富街、少年街路邊停車格，不另予計價收費，於承租時段外停放，則以各該停車場域臨停費率計價收費，未來棒球場改善工程完成後，停車場開放營運將優先承租予舊月租戶，確保相關權益。

交通處提醒，4月起棒球場地下停車場暫停營運，若有臨時停車需求的民眾，可多加利用棒球場周邊路邊、路外車格停放，總計約有406格。面對問題並解決問題，市府會用專業且具效率的進度，加速棒球場改善期程。

不過，新竹棒球場地下室是停車場，為保障地下停車場使用民眾安全及車主權益，4月1日起該地下停車場暫停營運，以兼顧市民安全為原則，加速進行棒球場改善作業。圖／新竹市府提供
不過，新竹棒球場地下室是停車場，為保障地下停車場使用民眾安全及車主權益，4月1日起該地下停車場暫停營運，以兼顧市民安全為原則，加速進行棒球場改善作業。圖／新竹市府提供

停車場 新竹市立棒球場

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