新竹縣新埔鎮部分區域 3月18日停水8小時影響589戶
台灣自來水公司今天表示，新竹縣新埔鎮四座里、巨埔里、照門里、鹿鳴里部分區域在18日上午9時至下午5時將停水8小時，影響戶數589戶，請民眾提早儲水備用。
台灣自來水公司今天提供訊息表示，因應辦理停水施工，將在3月18日上午9時至下午5時停水8小時，停水區域為新埔鎮的四座里、巨埔里、照門里、鹿鳴里共4個里，影響戶數約589戶 。
台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
台灣自來水公司說，另建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。
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