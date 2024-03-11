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設小水力發電 黃金小鎮休閒區 發展綠色亮點
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區條件得天獨厚，穿龍圳北幹線縱橫灌溉，農田水利署將打造全縣唯一的小水力發電，社區寄予厚望，並將推動太陽能溫室，發展綠色亮點。
公館鄉穿龍圳1840年開鑿，1957年完成上游引水隧道截彎取直工程，分南、北幹線，灌溉下游農田800餘公頃，孕育了紅棗、芋頭、柿子等特產，黃金小鎮休區近年發展綠色農業，也視北幹線小水力發電為亮點助力。
農水署苗栗管理處最近完成北幹線小水力發電招商，將進一步審查營運計畫，苗栗管理處昨指出，農水署配合政府再生能源政策，全台選定13處潛力場址，設置小水發電，穿龍圳北幹線的水量、高低差等條件符合，也是苗栗縣唯一。
管理處說，小水力發電設置案營運計畫審查通過後才會施作，設備會採離槽發電設計，優先考慮灌溉功能及安全，並規範權利金、回饋金，要求做好敦親睦鄰工作。
黃金小鎮寄予厚望，今年還代表苗栗縣參加金牌農村全國賽選拔，總幹事邱俊閔說，休區是優質的生產基地，近年吸引青農返鄉加入行列，形成群聚效應，有機、友善種植面積不斷增加，除小水力發電，也將積極推動太陽能溫室等智慧型農業，打造綠能特色亮點，不僅在生產面，也能帶動農遊等附加價值。
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