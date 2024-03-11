桃捷橘線 地方盼和台鐵共構

桃園捷運橘線整合桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線，今年1月完成可行性研究案發包，地方關注捷運未來是否與台鐵平鎮站共構，捷工局回應，捷運車站地點地方仍有異見、尚未定案，但會盡量讓雙鐵車站拉近距離。

捷運橘線規畫串連龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭，起訖點為桃園區三民路至龍潭區大昌路，總長約29公里，沿途規畫設置28到30站，銜接捷運綠線G10站、桃園機場捷運A21站、捷運青線、台鐵平鎮站，去年完成可行性研究案招標、今年1月發包，力拚2028年獲行政院核定通過。

捷工局近期完成捷運橘線路線踏勘，具體規畫也引發平鎮民代討論。議員陳韋瞱指出，地方盼望橘線能與台鐵共構，不過平鎮車站臨時站規畫設於新富一街，當地路小，加上平鎮區未來增加的人口數，站體將無法負荷，希望捷運車站設於東周鋼鐵廠。

議員黃敬平認為，捷運車站應設於鄰近未來平鎮行政園區的中豐、環南路一帶，腹地較大、也較便民，同時建議台鐵平鎮站永久站應南移至環南路較近處，市府和中央應早日因應。

捷工局長劉慶豐表示，目前捷運車站位置規畫在新街溪到東周鋼鐵廠間，地方仍有不同意見需溝通，市府尚未定案，可行性研究預計今年12月完成期中報告，會配合現在進行的重大建設，如果最後決定台鐵平鎮站南移，會盡量讓捷運跟台鐵車站共構，若無也會拉近車站間的距離。