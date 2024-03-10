桃園紅塘埤整建 學會警示：近年野鳥「屈指可數」

桃園有千塘之鄉美名，桃園市野鳥學會去年11月到今年2月，在81口樣區埤塘中，發現共有40種、2萬533隻次野鳥在埤塘棲息，凸顯埤塘是渡冬候鳥的重要棲地，但學會也發現觀音區往年冬季雁鴨最豐富的紅塘埤，在整建環湖步道等設施後，近年野鳥數量屈指可數，呼籲市府重視。

桃園全市現有3097口埤塘，學會從ebird全球鳥類資料庫和水務局河川巡護隊巡邏路線，篩選出81口樣區埤塘，自去年11月到今年2月，進行每月一次的冬季埤塘鳥類同步調查，發現共有40種、2萬533隻次野鳥在埤塘棲息，其中雁鴨、鸕鶿、鸊鷈、秧雞及鷺科等水域野鳥有30種、1萬1648隻次。

野鳥學會理事長劉義仁表示，幾乎不會上岸的鳳頭潛鴨（又名澤鳧）是桃園埤塘的代表鳥種，牠們群聚在埤塘，會潛入水中捕食魚蝦，歷年都有上千隻次利用桃園的埤塘過冬，這次調查有2919隻次；一樣會潛水抓魚的鸕鶿，1254隻次也創紀錄；名列國際保護聯盟紅皮書的青頭潛鴨、白眼潛鴨都在桃園埤塘現身；但外來入侵種的白尾八哥則同時擠入了前十多的野鳥，值得關注。

劉義仁表示，桃園市除了許厝港是國家級重要濕地之外，埤圳也是另一個國家級重要濕地，但埤塘就像散落的珍珠，較被民眾忽視；野鳥學會歷年來的調查，也發現埤塘地景變化相當大，例如觀音區往年冬季雁鴨最為豐富的紅塘埤，在整建環湖步道等設施後，近年來調查的野鳥數量已屈指可數。