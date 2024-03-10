快訊

近9千公斤蘇丹紅辣粉全做沙茶醬 55款賣139家廠商恐流向各大餐廳

王心凌火辣身材露了！收重磅喜訊認被人守護

小水力發電全縣唯一 公館黃金小鎮休區發展綠色亮點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農田水利署打造小水力發電，苗栗縣公館鄉穿龍圳北幹線是唯一入選。記者范榮達／攝影點。
農田水利署打造小水力發電，苗栗縣公館鄉穿龍圳北幹線是唯一入選。記者范榮達／攝影點。

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區條件得天獨厚，穿龍圳北幹線縱橫灌溉，農田水利署將打造全縣唯一座的小水力發電，社區寄予厚望，並將推動太陽能溫室，發展綠色亮點。

公館鄉穿龍圳1840年開鑿，1957年完成上游引水隧道截彎取直工程，分南、北幹線，灌溉下游農田800餘公頃，孕育了紅棗、芋頭、柿子等特產，黃金小鎮休區近年來發展綠色農業，也視北幹線小水力發電為亮點助力。

農水署苗栗管理處最近完成北幹線小水力發電招商，將進一步審查營運計畫，苗栗管理處指出，農水署配合政府再生能源政策，全台選定13處潛力場址，設置小水發電，穿龍圳北幹線的水量、高低差等條件符合，也是苗栗縣唯一。

農水署苗栗管理處指出，小水力發電設置案營運計畫審查通過後，才會正式施作，不過，小水力發電設備會採離槽發電設計，優先考慮灌溉功能及安全，並規範權利金、回饋金，要求做好敦親睦鄰工作。

黃金小鎮休區寄予厚望，休區 年還代表苗栗縣，參加金牌農村全國賽選拔，休區總幹事邱俊閔說，休區是優質的生產基地，近年來吸引青農返鄉加入行列，形成群聚效應，有機、友善面積不斷增加，除了小水力發電外，休區積極推動太陽能溫室等智慧型農業，打造綠能特色亮點，不僅在生產面，也能帶動農遊等附加價值。

芋頭 苗栗縣 青農

延伸閱讀

機車肉包鐵 苗栗縣擬疊加補助駕訓 鼓勵並提升安全

苗栗市長補選最後一天登記 民眾黨宣布「參戰但不參選」

苗栗市長補選出現第3人 無黨籍林志豪參選盼突破藍綠

藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決

相關新聞

樂天桃園棒球場3月29日竣工 開打恐有變數…草皮 鄭文燦張善政明會勘

中華職棒35年新球季即將3月30日開打，樂天桃園棒球場能否如期賽季開打？桃園市長張善政PO出球場夜間照明光亮及球場工程進...

桃園紅塘埤整建 學會警示：近年野鳥「屈指可數」

桃園有千塘之鄉美名，桃園市野鳥學會去年11月到今年2月，在81口樣區埤塘中，發現共有40種、2萬533隻次野鳥在埤塘棲息...

小水力發電全縣唯一 公館黃金小鎮休區發展綠色亮點

苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區條件得天獨厚，穿龍圳北幹線縱橫灌溉，農田水利署將打造全縣唯一座的小水力發電，社區寄予厚望，...

新竹縣金盞花季登場 AR擴增實境賞花科技化

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區結合在地農莊、餐廳、商家，打造「山裏花見-那羅灣金盞花季」，除推出金盞花風味餐、特色伴手禮及...

機車肉包鐵 苗栗縣擬疊加補助駕訓 鼓勵並提升安全

機車肉包鐵，也是造成死傷最多的運具，苗栗縣去年發生7638件機車事故，造成逾7000人死傷，縣府回應交通部補助機車駕訓1...

桃園與台積電合作造林1.8公頃 張善政力推農業廢物減碳

桃園市政府今天上午在大溪區與台積電等企業合作造林，辦理今年桃園植樹節活動，市長張善政與台積電各企業代表、民眾一起現場植樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。