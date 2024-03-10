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新竹縣金盞花季登場 AR擴增實境賞花科技化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「山裏花見-那羅灣金盞花季」這次特別新增AR擴增實境數位導覽APP系統，讓賞花科技化，還有金盞花套餐營養分析數據等互動。圖／新竹縣政府提供
「山裏花見-那羅灣金盞花季」這次特別新增AR擴增實境數位導覽APP系統，讓賞花科技化，還有金盞花套餐營養分析數據等互動。圖／新竹縣政府提供

新竹尖石鄉那羅灣休閒農業區結合在地農莊、餐廳、商家，打造「山裏花見-那羅灣金盞花季」，除推出金盞花風味餐、特色伴手禮及溫泉景點外，這次特別新增AR擴增實境數位導覽APP系統，讓賞花科技化，還有金盞花套餐營養分析數據等互動，活動至4月30為止，歡迎民眾上網預約。

新竹縣農業處表示，金盞花被廣泛應用於天然染料、食品加工還有保養保健等各樣產品中，具有高經濟價值，為行銷部落香草產業、打造尖石鄉休閒農業旅遊品牌，那羅灣休閒農業區特別舉辦那羅灣金盞花季系列活動。

尖石鄉那羅灣休閒農業區，種植香草面積13公頃，有黃金香草部落之稱，香草種類包括迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等，其中以黃金香草-金盞花最具代表性。金盞花觀賞性佳、花期長，每年3、4月是金盞花產期，滿滿的金盞花海搭配地景設計，是春遊賞花、拍美照的好去處。

今年那羅灣金盞花季活動加入2所大學生力軍，其中龍華科技大學協助部落創生，由觀光休閒系及多媒體與遊戲發展科學系教師，帶領學生共同設計AR擴增實境數位導覽APP系統及製作那羅部落網頁。還有台北醫學大學營養學系提供金盞花套餐營養分析數據。

新竹縣原民處指出，那羅部落在地商家山樂林風味小舖及杉林松餐廳研發出金盞花特餐、金盞花DIY產品，包括金盞花茶包、花圈、手工香皂等，伴手禮部份則有金盞花複方茶包、金盞花手工皂、金盞花純露、金盞花潤膚油、金盞花柔敏隔離化妝水、金盞花浸泡油等特色產品。

輕旅行則推出遊程套票方案，包括尖石鄉青蛙石園區輕旅行、那羅灣休閒農業區內的山樂林特色餐廳、喜嵐田園、尤幹農場、雅葳農莊、杉沐松農場、李欣手工藝坊、雅外手工藝坊、豆豆龍導覽工作室等。另外也結合新竹縣溫泉觀光產業協會的會來尖石溫泉渡假村、天然谷溫泉會館、石上湯屋、新竹朝日溫泉民宿、真之泉以及在地露營區業者、青蛙石園區等共同合作，豐富遊程。

新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區結合在地農莊、餐廳、商家，打造「山裏花見-那羅灣金盞花季」，推出金盞花風味餐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉那羅灣休閒農業區結合在地農莊、餐廳、商家，打造「山裏花見-那羅灣金盞花季」，推出金盞花風味餐。圖／新竹縣政府提供

尖石鄉 新竹 溫泉

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