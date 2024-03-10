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桃園市民卡 被指難用、App易當機

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。本報資料照片
桃園市民卡app點開原有多種選項，可查詢食衣住行育樂資訊，但現在容易當機，進入app也只剩悠遊卡公司和市民卡官網的網頁連結。本報資料照片

桃園市民卡去年底因虛實系統整合、合作廠商未續約，提供消費優惠的特約商店從1千多家掉到1百多，不僅被怨卡片難用，連點入市民卡App也容易當機、功能少，批是「廢物卡」；桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘說，特約商店經陸續換約恢復至8百多家，市民卡2.0版預計下半年推出。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行消費優惠，但去年底因合約到期未續約，特約商店銳減。平鎮區特約商店從35家減至3家，其中2家還是市府委外經營的國民運動中心和青少年活動中心，市議員王珮瑜當時批市民卡使用不便民，需要檢討。

不僅如此，桃園市民卡App今年1月起容易當機，民眾想查消費紀錄，但畫面常停留在初始歡迎頁面不動，到App商店留言詢問也只得到官方「市民卡App目前改版中」罐頭訊息回覆，後來雖能查詢特約商店和悠遊卡餘額，但進入特定網站後就無法返回上一層進行其他查詢，也被民眾詬病。

吳肇銘說，特約商店經過爭取，已恢復到8百多家，不乏肯德基、必勝客等知名連鎖速食店提供桃園市民卡獨有套餐，憑卡到外縣市門市消費也能享相同優惠，會再努力爭取更多合作機會。

關於市民卡App使用不便，吳肇銘也表示，市民卡正在進行虛實整合2.0版，今年初以1500萬元發包委外規畫，由於會整合市府各局處提供的線上服務，需要時間彙整，目標對準使用者特性與需求提供資訊與服務，例如婦幼節上路的「好孕專車」資訊就會推播給孕產婦。

市民卡2.0預計下半年上路，目標服務成熟穩定後，會與超商、超市洽談，討論紅利點數互通共用的機制。

婦幼節 必勝客 桃園

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