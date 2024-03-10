聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空城拆遷戶被排富 津貼、年金沒了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園航空城開發有數萬人搬遷，安置街廓地主近日陸續收到權狀，但有部分地主還收到公文，通知取消老農津貼、國民年金的老年基本保證年金資格，因為安置街廓土地價值超過500萬元「被排富」，估計近百人受影響，立委涂權吉接獲陳情前天邀中央相關單位協調，因排富規定明確，將提入11日行政院「航空城計畫專案推動小組會議」討論。

被取消老農津貼或老人年金資格的航空城拆遷戶分布大園、蘆竹區，受影響的民眾氣呼呼向民代反映「又不是我自己要搬遷」、「房子被拆了，還要辦貸款，怎麼會被排富？」

議員徐其萬說，拆遷戶原本住的土地或地上物價值沒超過500萬元，但選擇配地重建家園，安置街廓最小30坪，政府公告現值1坪22萬元，總價一定超過500萬元，配合政府搬遷竟遭排富。

涂權吉指出，拆遷戶配合國家重大發展政策被迫遷移，家園重建尚未開工，也不知自己什麼時候變成政府眼中認定的「富翁、有錢人」，成為老農津貼、老年年金發放的「排富」對象；全因名下不動產的變動，而衍生資格不符情事，最後失去請領原有社會福利的資格，不合乎人情義理。

涂權吉前天邀中央相關單位協調，農業部與衛福部都說是託勞保局代發，勞保局也是根據國稅局提供的資料勾稽出排富對象，但都同意提入行政院11日的專案會議討論，審視排富條款的合理性。

桃園市政府地政局指出，將替安置街廓的地主們據理力爭，保障應有的權益。

涂權吉 老農津貼 航空城

延伸閱讀

引進印度移工 藍綠立委輪番轟勞動部：未公開、未溝通、準備不足

韓國瑜出席國民黨共識營 再拋金句「神仙老虎狗」勉勵藍委

桃園台61大園、觀音平面道路黑壓壓 治安與偷盜垃圾成隱憂

2024大選／桃園藍綠立委捉對廝殺！牛煦庭擊敗鄭運鵬、涂權吉超車黃世杰原因曝光

相關新聞

連日陰雨…桃園棒球場改善新賽季前能完成？張善政坦言1事不如預期

樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，趕在中職開打前完成改善出現變數。桃園市長張善政臉書發文坦言草皮生長情況不如預期，...

航空城拆遷戶被排富 津貼、年金沒了

桃園航空城開發有數萬人搬遷，安置街廓地主近日陸續收到權狀，但有部分地主還收到公文，通知取消老農津貼、國民年金的老年基本保...

標誌牌擋路 行人被迫與車爭道

新竹縣竹北市福竹街周邊社區林立，近來又有新建案落成，但居民常出入的台鐵隧道，竟有2面標誌牌豎立在人行道上，影響行人通行，...

竹市市定古蹟 周益記古宅自力修復昨上梁

新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒有動用到公部門預算，經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換等工...

桃園市民卡 被指難用、App易當機

桃園市民卡去年底因虛實系統整合、合作廠商未續約，提供消費優惠的特約商店從1千多家掉到1百多，不僅被怨卡片難用，連點入市民...

綠牆綠美化 苗栗擴大補助對象

苗栗縣環保局近年推動「綠牆」計畫，鼓勵學校、社區在建築物外牆或屋頂種植綠植，打造綠牆增加建築物綠化面積，藉以改善都市生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。