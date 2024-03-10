航空城拆遷戶被排富 津貼、年金沒了

桃園航空城開發有數萬人搬遷，安置街廓地主近日陸續收到權狀，但有部分地主還收到公文，通知取消老農津貼、國民年金的老年基本保證年金資格，因為安置街廓土地價值超過500萬元「被排富」，估計近百人受影響，立委涂權吉接獲陳情前天邀中央相關單位協調，因排富規定明確，將提入11日行政院「航空城計畫專案推動小組會議」討論。

被取消老農津貼或老人年金資格的航空城拆遷戶分布大園、蘆竹區，受影響的民眾氣呼呼向民代反映「又不是我自己要搬遷」、「房子被拆了，還要辦貸款，怎麼會被排富？」

議員徐其萬說，拆遷戶原本住的土地或地上物價值沒超過500萬元，但選擇配地重建家園，安置街廓最小30坪，政府公告現值1坪22萬元，總價一定超過500萬元，配合政府搬遷竟遭排富。

涂權吉指出，拆遷戶配合國家重大發展政策被迫遷移，家園重建尚未開工，也不知自己什麼時候變成政府眼中認定的「富翁、有錢人」，成為老農津貼、老年年金發放的「排富」對象；全因名下不動產的變動，而衍生資格不符情事，最後失去請領原有社會福利的資格，不合乎人情義理。

涂權吉前天邀中央相關單位協調，農業部與衛福部都說是託勞保局代發，勞保局也是根據國稅局提供的資料勾稽出排富對象，但都同意提入行政院11日的專案會議討論，審視排富條款的合理性。

桃園市政府地政局指出，將替安置街廓的地主們據理力爭，保障應有的權益。