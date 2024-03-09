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連日陰雨…桃園棒球場改善新賽季前能完成？張善政坦言1事不如預期

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園棒球場整修除了排水，也改善照明，降低炫光，避免燈光「吃球」情事。圖／翻攝自張善政臉書
桃園棒球場整修除了排水，也改善照明，降低炫光，避免燈光「吃球」情事。圖／翻攝自張善政臉書

樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，趕在中職開打前完成改善出現變數。圖為桃園棒球場。圖／本報資料照片
樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，趕在中職開打前完成改善出現變數。圖為桃園棒球場。圖／本報資料照片

樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，趕在中職開打前完成改善出現變數。桃園市長張善政臉書發文坦言草皮生長情況不如預期，但事關球員比賽安全，「安全無虞後才能進行比賽」，球團已邀聯盟下周一現勘評估。另外，此次改善還有一大重點，就是照明設備全面更換LED燈具，大幅減低炫光干擾比賽情況，相信新導入的DMX燈控系統能給球迷更佳的球場體驗。

張善政指出，球場整體工程進度達80%，場地排水93%、夜間照明80%、外野看台64%，桃園市體育局與樂天球團這段時間每天緊盯，各項工程都依計畫進展。

張善政說，近期連日陰雨，日照、氣溫均不理想，導致草皮生長不如預期。我們也努力克服，把植物生長燈搬進球場內，加速草皮成長。而草皮關乎球員的比賽安全，球團已經邀請聯盟下周一來現地勘查，球場上的事情，除了專業評估，不做其他考量，大家都會以球員安全和權益，做萬全的準備。

另外，球場此次改善工程就是希望將過去干擾球員、球迷比賽體驗的狀況儘量排除，除了排水系統，球場的燈光照明優化，也是此次工程的重點。

此次改善工程，桃園球場的夜間照明系統全面更換為LED燈具，過去光線亮度與均齊度問題都會大幅改善，也會降低眩光程度，讓球員比賽時不受燈光干擾，避免燈光「吃球」的可能性。

另外，球場此次也導入DMX燈控系統，讓燈光成為球場娛樂環境的一環，這個系統能透過不同的情境模組，提供波浪舞、倒數、雪花等各種舞台燈光效果。相信在樂天球團的妥善運用下，球迷一定會有更熱情、沉浸的球場體驗。

張善政 樂天桃猿

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