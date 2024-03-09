竹科人瘋音樂！「第10屆科蚪音樂節」周末2天巨城嗨唱

全台唯一以竹科人為主角的大型音樂節「第10屆蝌蚪音樂節」，今年邁入第10屆，今天起一連2天在新竹市遠東巨城購物中心噴水池廣場登場，現場集結來自台積電、世界先進、聯發科與輝達等科技大廠工程師接力搖滾演出，展現竹科人獨特的熱音魅力。

主辦單位新竹市科技產業音樂文化發展協會指出，科蚪音樂節是起源於新竹科學園區的音樂節，2014年由啟碁科技與明泰科技熱音社發起，隨後陸續有聯發科、友達、台積電、世界先進、華邦等公司熱音社加入，迄今有20家公司、160個樂團團次響應。

科蚪音樂節一年一度登場，每年都集結了許多菁英工程師，這群工程師雖來自不同公司、背景，但在繁忙工作之餘，都有股對音樂的熱忱熱血；第10屆蝌蚪音樂節從今天起一連2天開唱，總計15家科技公司與公會團體、共23組樂團輪番上陣、熱力演出。

新竹市科技產業音樂文化發展協會也提到，科蚪音樂節完全沒有任何商業化團隊介入，軟硬體皆由竹科團隊分工完成，今年在竹科20家公司熱音社的合作之下辦理，今年適逢10周年，期許協會以及科蚪音樂節能夠邁向第二個10年。