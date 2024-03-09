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石綿被列一級致癌物 竹市環保局到宅免費清運、護健康

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供
新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供

石綿具防火性、耐高溫及耐腐蝕特性，早期被廣泛使用於屋頂建材，但在拆除及清運過程容易產生石綿粉塵逸散汙染環境，人體吸入也有危害，世界衛生組織（WHO）已將石綿列為一級致癌物。新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，迄今已有29戶申請，由於處理額度有限，提醒民眾盡早申請。

竹市府環保局長江盛任說，環保署自2008年即禁止石綿用於石綿板等大部分建材，但早期即存在的石綿建築仍為數不少，依據衛星遙測判讀，竹市轄內石綿瓦屋數約3千餘棟、石綿瓦約6千多公噸，石綿瓦拆除後的清運處理費用每公噸高達4萬5000元。

為降低石綿危害並減輕家戶負擔，新竹市環保局提供石綿建材廢棄物免費清運及處理補助，全市總額度200公噸，去年11月起開放申請後，目前已受理29戶申請，粗估約清運處理31公噸石綿瓦，相當於幫民眾省下約140萬元。

環保局說明，石綿建材廢棄物補助對象為三大類建築物類型，包括住宅（依房屋稅繳款書、水費繳費憑證判認）、農業設施（未達登記規模畜禽飼養建物）、宗教場所（寺廟、教堂等），事業及公有建築則不在補助範圍。

補助對象可備妥申請文件，向新竹市環保局提出申請，經審查符合資格及現場勘查核准後，僅須自行負擔拆除費用，無須負擔清除處理費用，且環保局還會提供打包石綿建材廢棄物的太空包，並協助安排期程清理。

環保局提醒，此案僅補助含石綿建材廢棄物清除處理費用，不包含拆除、儲存及非含石綿的營建廢棄物，民眾需自行委託拆除業者妥善拆除，嚴禁夾雜其他廢棄物。補助款不會直接提供給民眾，而是補助合格處理業者清運處理民眾的石綿建材廢棄物。

市長高虹安也請民眾檢視家中屋頂、屋側是否有石綿瓦、石綿浪板，盡早安排汰換建材，並提醒民眾切勿隨意棄置石綿建材廢棄物造成汙染，違者最高罰鍰1000萬元。

新竹市環保局指出，石綿建材廢棄物清除處理補助申請文件可至「新竹市環境保護局資源回收網」(https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/)資料下載區下載使用。如有申請補助方面的問題，可洽詢環保局03-5368920分機4025、4034。

石綿新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供
石綿新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供
新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供
新竹市環保局去年11月起開始受理家戶石綿建材廢棄物免費清運處理，提醒民眾把握機會申請。圖／竹市府提供

WHO 廢棄物 新竹 石綿瓦 高虹安

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