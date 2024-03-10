桃園好孕專車首日逾千人申請 最快3/18領卡

桃園好孕專車昨天上路，桃園市政府婦幼發展局表示，首日就有超過1000人提出申請「一生好運卡」，審核通過的孕婦與產婦，最快18日當天即可到區公所領卡。

桃園市政府推動「好孕專車」政策，凡設籍桃園的孕婦或配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，符合資格者均可申請「一生好運卡」，搭乘指定計程車享單趟最高新台幣250元補助，總補助金9000元，孕期至預產期次日後7個月內均可使用，也納入今年1月1日（含）後已生產的女性。

桃園市政府婦幼發展局今天向媒體表示，首日提出申請且審核通過的孕婦與產婦，最快18日當天便可到區公所領取；若是選擇郵寄，婦幼局則會在18日當天寄出；審核通過以及一生好運卡寄送都會透過手機簡訊通知，請民眾留意。