桃園航空城重建家園要貸款 老農津貼卻沒了？

桃園航空城開發案有數萬民眾必須搬遷，經過10多年等待，選擇安置街廓的地主近日終於等到權狀，不過還不能申請建照重建家園，卻有部分地主接到公文，通知老農津貼與國民年金中的老年基本保證年金資格被取消，原因是安置街廓的土地價值超過500萬元，老農津貼、老年年金有排富條款，農業部、衛福部依照規定不能再核發。民眾氣呼呼向民代反映「又不是我自己要搬遷」、「房子被拆了，還要辦貸款，怎麼會被排富」？

立委涂權吉指出，初步估計有近百名航空城拆遷戶地主受影響，這些人配合國家重大發展政策被迫遷移，家園重建尚未開工，也不知自己什麼時候變成政府眼中認定的「富翁、有錢人」，成為老農津貼、老年年金發放的「排富」對象；全因名下不動產的變動，而衍生資格不符情事，最後失去請領原有社會福利的資格，不合乎人情義理。

涂權吉表示已向行政院、農業部、衛福部及勞動部等相關部會反映，要求相關部會在3月11日的行政院「航空城計畫專案推動小組會議」中，認真審視類似處遇下執行排富條款的正當性與合理性，讓航空城搬遷戶多年來所受到的犧牲，得到最起碼的尊重與保障。

被取消老農津貼或老年年金資格的航空城拆遷戶分布在大園、蘆竹區，在地議員徐齊萬指出，老年年金一開始就有排富條款，老農津貼從103年才排富，102年以前的都不排富，103年正好是政府航空城開發計畫說明會的時候，辦上百場都沒有提醒有這種事，如果知道的話，大家可以轉投勞保，如今有人好不容易開始領老農津貼，才領1個月或幾個月，就通知被取消資格。

徐其萬說，被取消資格的地主又不是土地投資客，也沒和建設公司或開發集團合作炒土地或推建案獲利，完全是配合政府搬遷，原來住的地方土地或房子地上物價值都沒有500萬元，現在被迫拆遷，當然會生氣。航空城開發計畫拆遷戶選擇配地重建家園，安置街廓最小也有30坪，政府的公告現值1坪就要22萬元，總價值一定超過500萬元，地主領到的拆遷補償費根本不夠蓋房子，還要貸款，怎麼可以因為這樣子就變成「排富」對象。

桃園市政府地政局表示，當初和中央開會的時候，並沒有討論上述問題，下次專案小組會議會為安置街廓的地主們據理力爭，保障他們應有的權益。

2009年「國際機場園區發展條例」通過以來，桃園航空城都市計畫歷時超過15年，面積高達4564公頃，區段徵收更是突破紀錄到3148公頃，為最大區段徵收開發案。