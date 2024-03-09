綠批效率差中央收回工程補助款 竹市府：誤導有失公允

新竹市國際展演中心工程去年解約後，市府昨宣布將改採設定地上權方式推進，民進黨議員楊玲宜、曾資程陸續發文指責市長高虹安率領的團隊行政效率不彰，連中央補助款都被收回。市府今天回應，民進黨議員應基於實情監督，在高虹安上任前廠商施工即嚴重落後，致中央補助款收回，不該檢討解決問題的現任市府團隊，有失公允。

位於新竹藝文高地的國際展演中心統包工程案2020年9月開工，但2022年10月起統包商管理、整合能力及施工品質均不佳，導致工程嚴重落後狀況。由於包商延遲履約情節重大，市府多次協調無效後，去年5月17日與統包商解約，預計3月底完成結算。

由於展演中心工程延誤，文化部補助款確定收回。民進黨市議員楊玲宜說，現在的新竹市政府行政效率不彰、怠惰，諸多市政建設工程嚴重延宕或流標，導致中央要將經費收回，高虹安身為一市之長，難辭其咎，「說好的一天當兩天用拚市政呢？」

同黨的曾資程也發文直言，擔任議員以來，第一次聽到重大工程中央補助款，因為執行不力被收回，實在令人震驚與難過，中央補助得來不易，要好好珍惜使用；展演中心要改採地上權設定，還要花半年重新招商，以高虹安執政能力，完工恐遙遙無期。

針對民進黨議員的批評與質疑，市府今天表示，議員關心公共工程是天經地義，但必須基於實情來監督，若有斷章取義或誤導資訊令人遺憾。市長高虹安上任後，與團隊嚴肅看待前幾年公共工程所遺留問題，基於專業和尊重民意，擬定更可行的方案。

文化局指出，高虹安去年發現統包工程案問題後，指示市府團隊成立跨單位專案小組，並多次召開督導會議，就建築設計限制、展演空間重新規畫、停車空間不足、基地規畫使用容積率及建蔽率過低等方面討論，決定改採設定地上權方式推動。

至於中央補助被收回一事，文化局說明，承包商執行問題導致此工程案延宕多時，期間市府多次向文化部報告進度，但文化部考量展演中心工程重啟期程難以評估，將補助經費收回不再保留，若後續工程重新發包，可再另提新案向文化部申請經費補助。

此外，國際展演中心依當時設計已明顯不敷使用，需重新規畫，市府強調，待地上權招商方案完成後，將與中央討論補助款保留再利用或再申請的方式及可行性，此工程案進度市府曾向市議會報告，並遵照議會決議辦理，且受議會監督，絕無行政怠惰。