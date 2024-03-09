自己的古蹟自己修！竹市市定古蹟「周益記」修復今上梁
新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒動用公部門預算，歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程，今早舉行上梁儀式，將主梁安放至中脊，與會人員喊著「進喔、進喔」，見證周益記古蹟修復重要里程碑。
新竹市北門街的周益記老宅為傳統街屋式建築，1926年新修時正立面採用大正形式使用的巴洛克式風格裝飾，以及少見的三崁面闊格局，儼然成北門大街標的性建築，發展脈絡具文史價值。2013年指定為竹市定古蹟，是竹市首例私有權人自提指定古蹟。
周家來台第六代周友達從4歲起曾在周益記居住12年，不捨老宅要被賣掉，「周益記是我的家」，2011年整合持分成功後，先自主申報為市定古蹟，並自掏腰包於2021年啟動修復工程。今天上梁儀式遵循敬天禮、司傅禮、頭家禮等傳統科儀完成主梁安放。
「這裡有我很多小時候的生活記憶，希望房子修回到以前離開的樣子。」周友達看著周益記一點一滴修復特別有感，他也提到，為何沒尋求公部門預算補助，就是希望自己的房子自己修，掌有主導權，可以慢慢討論慢慢修，很期待周益記修復後的樣貌。
周益記古蹟修復工程也集結各地專家參與，有建築師周章德、大木匠師劉勝仁、漆料專家洪勝利與木質專家林仁政等人，團隊透露開工後曾遭遇困難，經鑽探發現地層含水鬆軟，在後廊拱柱與牆面間植筋澆灌水泥、補強結構後，終於克服地層下陷狀況。
今天上梁儀式後，接續將完成屋脊、屋瓦等主結構工程，再進入內裝、彩繪等階段，預估明年底修復完成。周友達也提到，今天的心情很複雜，但很開心能順利走到這一步，自己現在就住在老宅後面，未來會開放周益記，向更多人傳遞文化遺產價值。
台灣周益記文化遺產永續發展協會近年陸續配合工程進度辦理工地快閃參觀、匠師共做工作坊、修復及再利用講座及工程發現展覽等活動，協會指出，周易記官網與臉書將持續分享修復老宅過程，之後完工後，預計設計一系列與老宅空間互動的體驗。
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