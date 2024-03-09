自己的古蹟自己修！竹市市定古蹟「周益記」修復今上梁

新竹市市定古蹟「周益記」近年由周家後代周友達自力修復，完全沒動用公部門預算，歷經中庭結構補強、鋼棚架保護與木桁抽換整理等工程，今早舉行上梁儀式，將主梁安放至中脊，與會人員喊著「進喔、進喔」，見證周益記古蹟修復重要里程碑。

新竹市北門街的周益記老宅為傳統街屋式建築，1926年新修時正立面採用大正形式使用的巴洛克式風格裝飾，以及少見的三崁面闊格局，儼然成北門大街標的性建築，發展脈絡具文史價值。2013年指定為竹市定古蹟，是竹市首例私有權人自提指定古蹟。

周家來台第六代周友達從4歲起曾在周益記居住12年，不捨老宅要被賣掉，「周益記是我的家」，2011年整合持分成功後，先自主申報為市定古蹟，並自掏腰包於2021年啟動修復工程。今天上梁儀式遵循敬天禮、司傅禮、頭家禮等傳統科儀完成主梁安放。

「這裡有我很多小時候的生活記憶，希望房子修回到以前離開的樣子。」周友達看著周益記一點一滴修復特別有感，他也提到，為何沒尋求公部門預算補助，就是希望自己的房子自己修，掌有主導權，可以慢慢討論慢慢修，很期待周益記修復後的樣貌。

周益記古蹟修復工程也集結各地專家參與，有建築師周章德、大木匠師劉勝仁、漆料專家洪勝利與木質專家林仁政等人，團隊透露開工後曾遭遇困難，經鑽探發現地層含水鬆軟，在後廊拱柱與牆面間植筋澆灌水泥、補強結構後，終於克服地層下陷狀況。

今天上梁儀式後，接續將完成屋脊、屋瓦等主結構工程，再進入內裝、彩繪等階段，預估明年底修復完成。周友達也提到，今天的心情很複雜，但很開心能順利走到這一步，自己現在就住在老宅後面，未來會開放周益記，向更多人傳遞文化遺產價值。