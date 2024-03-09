國際自由車賽下周二新竹縣登場 交通管制看這裡

2024國際自由車環台公路大賽將於3月10日至14日舉行，來自全球205位菁英選手來台競輪，其中第3站浪漫台三線站下周二（12日）於新埔褒忠亭義民廟出發，周邊路段將從11日晚上8時起至12日上午10時10分實施封閉管制，其他競賽路線採「階段性移動管制」，為維護交通秩序與活動安全，請用路人注意，期使活動順利舉行。

新竹縣教育局表示，浪漫台三線站將橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市3縣市，今年首次將比賽開幕會場及起點從原本新竹高鐵移至新竹縣著名的褒忠亭義民廟前廣場，請周邊居民注意交通管制範圍及時間，也歡迎鄉親到場共襄盛舉，一睹國際賽事。

教育局指出，台三線站路線縱貫台灣西北部的內山公路上，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約154.3公里，藉由奔馳賽道體驗台三線山陵蒼翠之美及客庄聚落風土民情，沿途會有2個衝刺點與2個登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。

新竹縣政府表示，除了起點採全線封閉交通管制，其他競賽路線採「階段性移動管制」，各路段依據選手車隊預計抵達時間實施，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行，其中無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」。

起點交通管制如下：

（一）義民路三段342巷（褒忠路至義民路三段362巷）單行道，全線封閉管制時間：3月11日20時至3月12日12時。 （二）義民路三段362巷（義民路三段468巷至義民路三段342巷）單行道，封閉管制時間：3月12日8時至10時10分。 （三）義民路三段（褒忠路口），管制時間：3月12日9時30分至10時10分利用三角錐區隔用路人與暖身路線。