桃園蘆竹龍德宮四媽祖8天7夜遶境 今晚9點起馬

桃園龍德宮四媽祖年度的南巡遶境活動，自明天起至本月17日（農曆2月1日至8日）展開8天7夜徒步遶境，前往彰化鹿港天后宮刈火進香，預計今晚9點起馬，廟方人員表示，這次有大約5000名信徒報名參加，現場參與的陣頭皆為龍德宮義工自組，並無外來陣頭，今晚出發前將於龍德宮前廣場舉行慶典活動，場面相當壯觀。

桃市蘆竹警分局為因應參加遶境香客及 130 餘間友宮參香人潮，今天上午將封閉蘆竹區富國路一段、桃園往蘆竹方向車道，調撥蘆竹往桃園方向車道，單線雙向通行；由於參與遶境人潮眾多，且習俗上神轎不可行走橋下涵洞，遶境隊伍起馬出發後，將徒步越過富國陸橋。

蘆竹分局表示，由於富國陸橋坡度可能影響上橋速度，警方同時也規劃警力防踩踏，適時阻斷人潮，避免後方人潮推擠造成人員受傷，並於遶境隊伍出發前管制富國路及富國路一段，也就是南竹路三段至桃園區莊敬路一段的路段，將禁止車輛進入。

同時，龍德宮周邊也規劃 4處個停車場可供380輛車停放，分別是可供停車數達130輛的美安工業公司和台灣番鴨牧場，和彩塑膠工業公司對面空地則可供停車數達100輛，另外，和彩塑膠工業公司可供停車數20輛，參與信徒可多加利用。