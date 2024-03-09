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桃園蘆竹龍德宮四媽祖8天7夜遶境 今晚9點起馬
桃園龍德宮四媽祖年度的南巡遶境活動，自明天起至本月17日（農曆2月1日至8日）展開8天7夜徒步遶境，前往彰化鹿港天后宮刈火進香，預計今晚9點起馬，廟方人員表示，這次有大約5000名信徒報名參加，現場參與的陣頭皆為龍德宮義工自組，並無外來陣頭，今晚出發前將於龍德宮前廣場舉行慶典活動，場面相當壯觀。
桃市蘆竹警分局為因應參加遶境香客及 130 餘間友宮參香人潮，今天上午將封閉蘆竹區富國路一段、桃園往蘆竹方向車道，調撥蘆竹往桃園方向車道，單線雙向通行；由於參與遶境人潮眾多，且習俗上神轎不可行走橋下涵洞，遶境隊伍起馬出發後，將徒步越過富國陸橋。
蘆竹分局表示，由於富國陸橋坡度可能影響上橋速度，警方同時也規劃警力防踩踏，適時阻斷人潮，避免後方人潮推擠造成人員受傷，並於遶境隊伍出發前管制富國路及富國路一段，也就是南竹路三段至桃園區莊敬路一段的路段，將禁止車輛進入。
同時，龍德宮周邊也規劃 4處個停車場可供380輛車停放，分別是可供停車數達130輛的美安工業公司和台灣番鴨牧場，和彩塑膠工業公司對面空地則可供停車數達100輛，另外，和彩塑膠工業公司可供停車數20輛，參與信徒可多加利用。
蘆竹分局提醒，今晚7點後，欲行駛蘆竹區富國路二段前往桃園區的車輛，請提早改道右轉南竹路四段至大竹路左轉，或左轉南竹路三段至蘆興南路右轉前往桃園區，屆時也將透過警察廣播電台及友桃交訊網等通訊群組提供即時交通路況，提醒用路人提早改道，避免行程受阻。
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