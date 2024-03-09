桃園龍德宮繞境回鑾經楊梅 16、17日經市區注意交管

桃園龍德宮南巡遶境回鑾於將於3月16日行經楊梅並在市區內遶境，隨後駐駕楊梅錫福宮，為因應人、車潮，及確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將於3月16日、17日規畫交通管制及疏導，民眾需注意。

遶境隊伍預計3月16日由苗栗出發沿台1線北上，預計於16日下午3時40分許，由楊梅中山南路進入楊梅區後，沿中山南路直行接中山路、左轉新成路、左轉楊新路、左轉大成路、右轉大華街於下午5時駐駕錫福宮；並於3月17日上午6時30分於楊梅錫福宮起駕後沿大華街、右轉武營街、左轉中山路，沿台一線北上往桃園回鑾。

楊梅警分局表示，為因應人、車潮，及確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，16日下午4至7時及17日上午6至10時，視遶境隊伍行進實施階段性管制。16日管制路段為台1線（中山南路、中山路、校前路、秀才路）、楊梅市區道路（新成路、楊新路、大成路）、楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）。

17日管制路段為楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）、楊梅市區道路（中山路、校前路、秀才路、中山北路一段、中山北路二段、永美路）。