桃園獲2026台灣設計展共同主辦 跨單位協作機制受肯定

桃園市政府爭取主辦「2026台灣設計展」迎來好消息，設計展官方公布桃園市獲選為共同主辦城市。副市長蘇俊賓表示昨晚接到消息後，市府團隊相當雀躍，將攜手經濟部產業發展署、台灣設計研究院共同策展。

蘇俊賓指出，負責審查主辦權的評選委員都是國內首屈一指，設計界的大師，評選過程中市政府團隊除了努力表現桃園市的設計能量，爭取主辦企圖心，也從和評選委員們的互動過程中，得到很多寶貴資訊，不少委員肯定市長張善政上任後，成立許多提升城市美學的跨單位協作機制，這部分在其他爭取主辦的城市比較少看到。

市政府提出跨單位協作機制包含自2023年起推動「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」，張善政認為畢竟城市的美學無法靠單一局處完成。