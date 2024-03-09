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桃園獲2026台灣設計展共同主辦 跨單位協作機制受肯定
桃園市政府爭取主辦「2026台灣設計展」迎來好消息，設計展官方公布桃園市獲選為共同主辦城市。副市長蘇俊賓表示昨晚接到消息後，市府團隊相當雀躍，將攜手經濟部產業發展署、台灣設計研究院共同策展。
蘇俊賓指出，負責審查主辦權的評選委員都是國內首屈一指，設計界的大師，評選過程中市政府團隊除了努力表現桃園市的設計能量，爭取主辦企圖心，也從和評選委員們的互動過程中，得到很多寶貴資訊，不少委員肯定市長張善政上任後，成立許多提升城市美學的跨單位協作機制，這部分在其他爭取主辦的城市比較少看到。
市政府提出跨單位協作機制包含自2023年起推動「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」，張善政認為畢竟城市的美學無法靠單一局處完成。
蘇俊賓說，這次是桃園市首度獲得主辦方資格，已經規畫在青埔的市立美術館與中原文創園辦主題展覽，串連桃園各具特色的藝文場館、觀光景點及節慶活動共同響應，預期將結合互動展覽、體驗參與、表演藝術、遊程等多元型式，開箱桃園最具設計力的特色據點，展陳在自然、人文、科技、環境永續及創意生活等面向的設計成果。他之前有幸帶隊接受評選，努力推銷桃園市陪同跨局處同仁緊鑼密鼓準備評鑒資料，大家一起把最好的一面呈現出來是很棒的過程，市府會繼續努力籌備把最好的一面呈現給大家。
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