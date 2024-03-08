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南桃園2大中心今開幕 提供婦女就業等資源

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（左4）今至平鎮義民社福館參加南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館啟用典禮，並慶祝婦女節。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左4）今至平鎮義民社福館參加南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館啟用典禮，並慶祝婦女節。記者翁唯真／攝影

桃園過去僅有桃園區的北區婦女中心，為平衡南北發展，今於平鎮義民社福館啟用南區婦女中心，並同步啟用南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館，提供南桃園6個行政區的新住民及婦女就業轉介協助及支持等，平時也會提供相關課程。市長張善政表示，多功能社福館將讓南桃園更便利，今慶祝38婦女節，也開始受理好孕專車申請，目前已有數百名孕婦報名。

義民社福館屬多功能的社會福利據點，南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館結合現有幼兒園、市民活動中心、托嬰中心，更優化了平鎮區居民生活機能，加強社區連結。

張善政今與幼兒園小朋友一同互動合影，並參觀各館舍，張表示，特別選在3月8日婦女節當天啟用場館，將婦幼相關的服務匯聚在一起，還有活動中心、幼兒園的設施都在同棟館舍，相信對南桃園民眾是一大福音，增加更便利機能。

婦幼局表示，婦幼局以婦女與幼兒服務為基礎，以家庭服務理念為中心，為女性從幼兒、青少女、婚育女性至中高齡婦女，提供不同生命階段心理成長及職涯培力發展等全方位服務，並依桃園行政區，分南、北2區婦女中心，未來「南區婦女中心」及「南區新住民家庭服務中心」將為中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋及觀音區等6大行政區婦女及新住民朋友們提供可近及便利服務。

張善政也說，好孕專車今的第1天，目前已有數百位孕產婦報名。婦幼局表示，好孕專車是為保障孕婦交通安全與便利，自孕期至預產期日後7個月內搭乘合作計程車車資補助，每胎補助9000元，每趟上限250元，滿足孕產婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求。

桃園市長張善政（中排左3）今至平鎮義民社福館參加南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館啟用典禮，和小朋友合影。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（中排左3）今至平鎮義民社福館參加南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館啟用典禮，和小朋友合影。記者翁唯真／攝影
桃園過去僅有桃園區的北區婦女中心，為平衡南北發展，今於平鎮義民館啟用南區婦女中心，並同步啟用南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館。記者翁唯真／攝影
桃園過去僅有桃園區的北區婦女中心，為平衡南北發展，今於平鎮義民館啟用南區婦女中心，並同步啟用南區新住民家庭服務中心、圖書館義民分館。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館6樓的圖書館義民分館自修室今啟用。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館6樓的圖書館義民分館自修室今啟用。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館5樓記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館5樓記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館5樓的圖書館義民分館今啟用。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮義民社福館5樓的圖書館義民分館今啟用。記者翁唯真／攝影

婦女節 幼兒園 新住民 桃園

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