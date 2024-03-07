1500人連署保留湖口台鐵日式站長宿舍 文化局今再次現勘

新竹縣湖口火車站日式站長宿舍群因建物保存狀況不佳，且不具稀少性或地區建物風格，在考量湖口車站附近的整體發展下，文化局專案小組委員建議解除列冊追蹤，為此湖口人號召保留，至今已有1500人連署，今天新竹縣文化局因應民意再次前往火車站進行文化資產勘查。

台鐵湖口站日式宿舍及監工房，原為台鐵局依據文化資產保存法提報，新竹縣文化局現勘後啟動文資列冊追蹤程序，不過根據2022年9月的文資價值評估報告顯示，因建物保存狀況不佳、增改建情形嚴重，不具稀少性或地區建物風格，考量湖口車站附近的整體發展，專案小組委員建議解除列冊追蹤。

消息在地方傳開後，湖口人紛紛發起搶救行動，發起連署的志工吳家吉、郭台貴、林寶忠等人不但成立搶救湖口車站日式站長宿舍粉絲專頁，並從今年1月開始在地方辦理說明會，至今已有1500人參與連署。

吳家吉表示，湖口站建物中有站長宿舍和少見的監工房，距今有95年歷史，地方希望保留修復活用，作為湖口故事館、旅遊、藝文中心、學校走讀教學的歷史建築，而不是淪為台鐵公司化第一個公告的受害建築。

吳家吉說，1929年日本總督府將車站從湖口老街遷來新湖口，往北遷移3公里造成老街沒落，新湖口有平坦廣大的腹地、棋盤式的街道造鎮計畫，新穎車站和圍著圍牆的日式宿舍群，其對面就是警察局負責車站附近治安。最北邊一棟雙拼為站長宿舍，其他宿舍以工務師傅為主。