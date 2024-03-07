東煒國際物流啟用DHL進駐 張善政：桃園成大矽谷重鎮

桃園市長張善政今天上午前往大園區，出席「東煒國際物流園區暨DHL台灣敦豪桃園大園物流中心」落成典禮，並強調桃園是一個物流重鎮，在中央的「桃竹苗大矽谷推動方案」中扮演重要角色，相信DHL台灣敦豪供應鏈選擇這裡為倉儲據點，未來一定能大幅改善效率，也有助於台灣與國際間的交流。

張善政感謝東煒國際物流園區及進駐的DHL深耕桃園，為桃園造就更多產業發展機會。他指出，東煒建設公司耗時近4年興建約8200坪的物流園區，由DHL台灣敦豪供應鏈承租運營，設計融入節能減碳及智慧化等元素，在提升物流效率之際，也盼該物流中心能成為大園的物流亮點。

經濟部投資促進司長張銘斌表示，當前國際情勢緊張，DHL仍選擇擴大在台投資，給予投資人更大的信心，證實台灣仍是投資的首選地點，相信DHL物流也將在半導體產業生態系中扮演更重要的角色，而經濟部亦也將持續與國內外企業合作，將台灣打造成更好的半導體高階製程據點及物流中心。

東煒建設公司總經理趙國祥表示，公司成立35年，東煒國際物流園區以高規格物流中心的標準設計，並整合綠能科技與永續智能，以及完善的消防設備和安全管理系統，施工期間符合國際環保的趨勢；感謝經濟部促成公司與DHL台灣敦豪供應鏈合作，以及桃市府對於申請、營建廠房的支持，期待日後與合作夥伴有更多的合作，為台灣商業建築帶來更大的貢獻。