東煒國際物流啟用DHL進駐 張善政：桃園成大矽谷重鎮
桃園市長張善政今天上午前往大園區，出席「東煒國際物流園區暨DHL台灣敦豪桃園大園物流中心」落成典禮，並強調桃園是一個物流重鎮，在中央的「桃竹苗大矽谷推動方案」中扮演重要角色，相信DHL台灣敦豪供應鏈選擇這裡為倉儲據點，未來一定能大幅改善效率，也有助於台灣與國際間的交流。
張善政感謝東煒國際物流園區及進駐的DHL深耕桃園，為桃園造就更多產業發展機會。他指出，東煒建設公司耗時近4年興建約8200坪的物流園區，由DHL台灣敦豪供應鏈承租運營，設計融入節能減碳及智慧化等元素，在提升物流效率之際，也盼該物流中心能成為大園的物流亮點。
經濟部投資促進司長張銘斌表示，當前國際情勢緊張，DHL仍選擇擴大在台投資，給予投資人更大的信心，證實台灣仍是投資的首選地點，相信DHL物流也將在半導體產業生態系中扮演更重要的角色，而經濟部亦也將持續與國內外企業合作，將台灣打造成更好的半導體高階製程據點及物流中心。
東煒建設公司總經理趙國祥表示，公司成立35年，東煒國際物流園區以高規格物流中心的標準設計，並整合綠能科技與永續智能，以及完善的消防設備和安全管理系統，施工期間符合國際環保的趨勢；感謝經濟部促成公司與DHL台灣敦豪供應鏈合作，以及桃市府對於申請、營建廠房的支持，期待日後與合作夥伴有更多的合作，為台灣商業建築帶來更大的貢獻。
DHL亞太區敦豪供應鏈首席執行長Javier Bilbao表示，DHL作為全球物流業的領導者，進駐東煒國際物流園區後，即完成了DHL在桃園機場周邊的戰略布局，未來將運用環保再生能源及園區各項減碳及智慧化管理系統，優化能源效率，實現綠色供應鏈的承諾，締造永續物流的未來；DHL並將持續在桃園及主要科學園區建構物流網絡，為重要客戶提供更有效率的服務。
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