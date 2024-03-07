竹縣湖口日照中心揭牌啟用 提升長照服務

新竹縣政府表示，面對人口老化趨勢，縣府助湖口鄉於衛生所2樓建置湖口日間照顧中心，由天主教仁慈醫院承辦今天啟用，提升長照服務，共推完善照顧服務體系。

新竹縣副縣長陳見賢今天出席湖口日間照顧中心啟用典禮表示，湖口日間照顧中心是湖口鄉第4處提供日間照顧的機構，未來期待更多公私部門合作，共同推展更完善的照顧服務體系。

仁慈醫院副院長劉益宏致詞說，仁慈醫院10年前成立失智症照顧中心，而湖口日照中心的成立不但能提供失智長者照顧，也是社區復健環境，未來將以醫院資源支持日照中心，為長輩提供更好服務。

竹縣照管中心透過新聞資料指出，湖口日間照顧中心位於湖口鄉衛生所2樓，為複合型服務中心，總樓地板面積112坪，核定收托長者人數最多30名，附近有仁慈醫院，提供醫療近便性。

竹縣照管中心指出，中心未來將導入虛擬復健互動系統、多功能感官訓練盤並搭配科技輔具等設備，提高復能訓練意願，內部空間環境則以客家特色作為設計風格的基礎，紅磚牆與客家花色的搭配讓環境充滿古色古香，營造溫馨懷舊的氛圍。

新竹縣政府新聞資料表示，目前縣內共有25家機構提供日間照顧服務，服務使用人數為448人，其中湖口鄉計有4家，另有2家日間照顧服務中心辦理申請設立許可中。