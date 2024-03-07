快訊

青辣椒粉也檢出蘇丹紅！2千公斤流向曝光 5大類產品遭殃

蘇丹紅青辣椒粉已成「白胡椒」 北市下游商製品全售出流入9縣市

台南天坑釀禍急返台 被問皇龍「政商友好」？黃偉哲吐10字回應

竹縣湖口日照中心揭牌啟用 提升長照服務

中央社／ 新竹縣7日電

新竹縣政府表示，面對人口老化趨勢，縣府助湖口鄉於衛生所2樓建置湖口日間照顧中心，由天主教仁慈醫院承辦今天啟用，提升長照服務，共推完善照顧服務體系。

新竹縣副縣長陳見賢今天出席湖口日間照顧中心啟用典禮表示，湖口日間照顧中心是湖口鄉第4處提供日間照顧的機構，未來期待更多公私部門合作，共同推展更完善的照顧服務體系。

仁慈醫院副院長劉益宏致詞說，仁慈醫院10年前成立失智症照顧中心，而湖口日照中心的成立不但能提供失智長者照顧，也是社區復健環境，未來將以醫院資源支持日照中心，為長輩提供更好服務。

竹縣照管中心透過新聞資料指出，湖口日間照顧中心位於湖口鄉衛生所2樓，為複合型服務中心，總樓地板面積112坪，核定收托長者人數最多30名，附近有仁慈醫院，提供醫療近便性。

竹縣照管中心指出，中心未來將導入虛擬復健互動系統、多功能感官訓練盤並搭配科技輔具等設備，提高復能訓練意願，內部空間環境則以客家特色作為設計風格的基礎，紅磚牆與客家花色的搭配讓環境充滿古色古香，營造溫馨懷舊的氛圍。

新竹縣政府新聞資料表示，目前縣內共有25家機構提供日間照顧服務，服務使用人數為448人，其中湖口鄉計有4家，另有2家日間照顧服務中心辦理申請設立許可中。

失智症 衛生所 長照

延伸閱讀

精進雙語師量能 竹縣首度攜台師大開設雙語增能學分班

竹縣21校拚轉型開放學區 今年新增這3所國中小

1人即開班！減輕家長負擔 竹縣新訂公幼延長照顧服務

蘇丹紅辣椒粉風波 竹縣營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

相關新聞

觀光熱點卻沒設站…桃園2漁港見嘸YouBike 市府研議這處先試辦

桃園推出YouBike前1小時免費政策，熱門站點常借不到車引發民怨，市府規畫「人車駐點」隨時補充車輛，並持續擴展站點，預...

竹市通過關埔空橋都市景觀準則 首座空橋工程下周招標

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，竹市府今天指出，繼完成3件民間公益捐建空橋案後，日前審議委員會也通過了「關埔空橋都市...

比前後車道窄…桃園五號橋宛如「奪命橋」 近期拓寬改善

桃園楊梅楊新路二段上的五號橋，橋梁淨寬與前後段車道有漸變漸窄，用路人反應不及撞上護欄造成交通事故，民代表示爭取多年近期終...

藍軍整合成功？禹耀東將宣布退選 苗栗市長補選恐藍、綠對決

苗栗市長補選出現戲劇性轉折，聲稱最後一舞的縣議員禹耀東今天通知，明天將開記者會宣布退選，禹耀東強調考量母親的身體因素，加...

果菜公司2幹部請假聲援出庭？高虹安：都有請假「不會拒絕」

新竹市長高虹安立院助理費涉貪案昨天再度北上開庭，被議會民進黨團發現果菜公司正副總經理都北上聲援，引發話題。高虹安受訪回應...

苗栗文觀局接連推出2大水墨畫展 逾百件名家創作供賞析

苗栗縣文化觀光局接連推出2大水墨畫展，今天起展出「墨韻畫心」黃麗珠水墨創作展，9日起展出「苗繪樂懷」謝弘志水墨個展，兩大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。