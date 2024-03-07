新竹縣人物景點變成趣味桌遊 來比賽還可獲得精美小禮

為讓大、小朋友更認識新竹縣在地歷史文化，新竹縣文化局將厚厚的新竹縣志轉化為趣味桌遊，從歷史、人物、民俗、物產、景點等著手，並於3月16日及23日舉辦「文化桌遊分享會」及「創意族譜工作坊」，10到15歲國中小學童參加桌遊競賽，還可獲得精美小禮物，歡迎民眾踴躍報名參加。

新竹縣文化局長章宗耀指出，文化局歷經半年規畫設計「竹獻高手」，將去年獲得文獻出版獎勵的「續修新竹縣志（民國81-104年）」轉化為趣味桌遊，期望能讓大、小朋友更認識新竹縣，也歡迎親子家庭參加「創意族譜工作坊」，一同來發掘自己家族的發展脈絡，創作出具家族特色的專屬族譜。

文化局表示，3月16日的「文化桌遊分享會」分為兩場次，第1場開放給教師、文史愛好者、對文化桌遊有興趣的民眾來體驗文化桌遊；第2場開放給10到15歲國中小學童參加，內容有桌遊教學體驗及實際競賽，優勝者與參加者都可獲得精美小禮物。

3月23日「創意族譜工作坊」為全天課程，上午將帶領親子家庭探討新竹縣文化脈絡，再藉由文化調查與訪問的方法，認識與研究自己的家族發展；下午透過美學分享及創意家族樹製作，呈現特色家族創意族譜，成果作品將有機會於縣史館內創意族譜區展示。