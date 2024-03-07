限量50名！桃園監理站16日復興區機車考照 即日起報名

桃園監理站方便偏遠地區民眾考取機車駕照，16日將在復興區三民社區多功能活動中心設臨時考場，即日起受理電話及傳真預約，但由於時間有限，只開放50個名額，欲參加者要把握機會報名。

由於復興山區民眾往返桃園監理站單趟至少40分鐘，路程遙遠，因此監理站每半年會辦理一次臨時考場，方便當地居民考取機車駕照。雖然是臨時考場，但該有的考試設備都會備妥，現場除用平板進行筆試，路考部分也有直線7秒、待轉區停等、停車再開等關卡。

桃園監理站表示，山區考照便民措施實施多年，歷年人數最多50名，因場地使用時間有限，所以依照過往經驗，在報名人數方面有所限制，而且考試有一定時間，報名者須於16日上午9時至9時30分報到，逾時不侯。另外，考生當天報到還須備妥身分證件、體檢合格證明，酒駕註銷重考及交通違規未結案者則無法參加此次考試。預約電話：（03）3664222分機202、203，傳真（03）3778216。