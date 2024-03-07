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桃園轉骨關鍵2年 張善政：地面開始長出航空城未來的景象

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政致詞的時候呼籲政治人物不要只看4年、8年任期，而是要拉開眼界規畫城市10年、20年以後甚至更久的發展藍圖。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政致詞的時候呼籲政治人物不要只看4年、8年任期，而是要拉開眼界規畫城市10年、20年以後甚至更久的發展藍圖。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午參加「桃園城市發展藍圖國際交流論壇」，他指出，桃園都市發展正面臨轉骨階段，鐵路地下化正如火如荼進行，捷運也順利推動；還有航空城開發計畫今年到明年是非常關鍵的兩年，土地的開發從整地到交地，還有安置住宅交付給拆遷戶等工作，過去是紙上作業階段，但是今年和明年可看到地面上「開始長出航空城未來的景象」。

張善政表示，他跟同事說過市長的任期無論4年、8年，和一個城市的發展比起來實在是非常非常短暫，不能只著眼4年、8年，而是要著眼10年、20年。各位看一下台北的發展，其實早在日據時期就已經打下很好的基礎，讓台北的發展到現在還可以看得出日本當年的規畫藍圖；即便到了花東看到像「移民村」街道井井有條，到現在一直是大家珍惜的生活環境，這個也和日據時期的規畫有關。

他也說，每一任市長都要能為桃園的建設發展打下基礎，這個基礎10年、20年以後可能效果才會顯現，現在所規畫的城市發展藍圖要看到5年、10年甚至更久，市政府都發局、地政局和其他單位都秉持這個信念，把眼界拉到10年、20年，希望那個時候的桃園要長成什麼樣子，現在就要做好規畫。

張善政說，卡地夫大學在英國的城市規畫學術方面連續10年排行第1名，因此很希望借重3位教授的學術經驗，還有國外城市發展無論愉快、痛苦的經驗，讓桃園、台灣能借鏡做好發展規畫藍圖。桃園城市的發展面臨的挑戰包括原本環境和舊城區改造、淨零碳排3個重要課題，這3個題目不只桃園要面對，台灣其他城市也要面對。

張善政表示，這次能邀請3位英國傑出學者到桃園，不只是希望為桃園打下長久的發展基礎，也很希望讓台灣其他城市看到、感覺到大家要一起打造宜居的城市，也要打造宜居的台灣，也請所有的政治人物能夠拉開眼界，看到10年、20年以後，不是看4年、8年的任期，如果政治人物都能做到這一點，相信台灣未來的發展絕對不可限量。

桃園市長張善政（左2）感謝英國卡地夫大學3位學者在論壇分享寶貴的城市規畫發展經驗。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（左2）感謝英國卡地夫大學3位學者在論壇分享寶貴的城市規畫發展經驗。記者鄭國樑／攝影
桃園城市藍圖論壇今天上午在圖書總館登場。記者鄭國樑／攝影
桃園城市藍圖論壇今天上午在圖書總館登場。記者鄭國樑／攝影

張善政 航空城

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