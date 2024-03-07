現勘北埔新姜天水堂 客委會主委楊長鎮：支持登錄古蹟

針對北埔新姜天水堂，客家委員會主任委員楊長鎮在竹縣北埔鄉長莊明增陪同下，前往關心北埔新姜天水堂古蹟一案與現勘北埔招牌及街區改造階段性執行成果，楊長鎮在現場表達支持將新姜天水堂納為古蹟，也再次強調客委會會全力支持補助新姜天水堂的修繕經費，盼透過中央與地方政府的協助，為北埔的發展留下完整的歷史，也帶動客庄在地經濟及觀光發展。

楊長鎮表示，以北部客庄而言，北埔應是保留較為相對完整的歷史性建築聚落，而南部則以萬巒的五溝水為代表。北埔輝煌的歷史從電視劇「茶金」、各種傳統文化的發揚都可見到，儼然已躋身為北部客家文化生態旅遊的代表性地點，從北埔忠恕堂、姜阿新洋樓，再到新姜天水堂，不難發現這些建築物對北埔來說，已成為一種文化資產和公共財。

楊長鎮提到，針對新姜天水堂一案，目前文化資產保存法已有容積移轉的相關規定，期盼新竹縣政府能與客委會攜手，在兼顧客家文化保存及公共利益前提下，在利害關係人權益與推動客家文化保存方面，共創雙贏的局面。相信新姜天水堂的存在不僅是維繫姜屋上一代與後代的感情連結，也是團結姜家與團結在地的重要所在，希望大家共下保存與愛惜。

客委會近來推動文化發電機丶街區改造及記憶空間等政策，以改造各鄉鎮圖書館的公共空間使用方式，注入街區生活美學；也希望未來369客庄中值得紀念的歷史事蹟與人物，都能藉由空間營造等方式讓地方記憶能世代傳頌。