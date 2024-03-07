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竹北文小十用地閒置 王炳漢爭設實驗高中

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
新竹縣副議長王炳漢（右起）昨邀縣長楊文科、教育局長楊郡慈會勘竹北西區閒置公有地，爭設高中。圖／王炳漢辦公室提供
新竹縣副議長王炳漢（右起）昨邀縣長楊文科、教育局長楊郡慈會勘竹北西區閒置公有地，爭設高中。圖／王炳漢辦公室提供

新竹縣市人口持續增長，高中職教學資源不足，竹北市需求最迫切。新竹縣副議長王炳漢盤點閒置公有地，發現閒置中的竹北西區文小十用地，還有1.1公頃適合興建縣立實驗高中，昨與縣長楊文科到場會勘，楊文科表示，將請相關單位盡速規畫。

王炳漢說，竹北文小十用地1.87公頃，目前有華興非營利幼兒園占0.38公頃，運動設施和景觀工程占0.37公頃，剩餘1.1公頃適合建高中，盼縣府秉持「公地公用」原則，讓閒置土地發揮最大效益，最重要是先協助解決竹北家長關心的高中就學問題。

楊文科也認同，強調縣府本來就要解決本地高中就近入學員額不足問題，感謝王炳漢提出運用西區土地的想法，相關單位將盡速朝此方向規畫評估，讓土地發揮最大效益。

竹北西區另有3筆閒置土地，包括溪洲段號特定農業區農牧用地，面積3.3公頃，貓兒錠段特定農業區農牧用地13.3公頃，以及華城段特定農業區農牧用地4.3公頃。

王炳漢指出，竹北東區開發密集飽和，西區尚有閒置土地，都具利用價值，未使用很可惜，希望縣府研擬有效利用，帶動地方繁榮進步。

幼兒園 新竹 楊文科

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