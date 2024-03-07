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苗縣議員黃聲全涉賄 當選無效確定
苗栗縣議員黃聲全被控前年選舉期間招待用餐涉賄選，當選無效昨天二審確定，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃解職，內政部公告遞補人選後，辦理5選區落選頭前縣議員鄭聚然遞補。
黃聲全昨截稿前未回應。他被檢調查出，前年9月涉嫌至頭份某釣蝦場馮姓選民等8人聚餐包廂說「這餐我請，拜託你們支持我」，讓選民免支付2400元餐費。
檢方對黃聲全提起刑、民事告訴，刑事一審認定違反選罷法，判刑3年10月、褫奪公權5年，二審上月22日宣判，維持一審判決，黃仍可上訴最高法院。
民事當選無效之訴，台中高分院合議庭認為，除有證人證述，黃聲全也曾打電話到釣蝦場指示櫃台「若客人不付錢也沒關係，那都是替我們拉票的」，黃與馮等選民無私交，無償提供飲宴，不符一般社會禮尚往來觀念，違反選罷法明確，昨判當選無效，全案確定。
苗栗縣議員5選區（頭份、三灣及南庄）應選8席，含2席婦女保障名額，將遞補黃聲全所遺缺額的鄭聚然，原獲2986票排第8，因婦女保障名額，遭2368票的縣議員蕭詠萱擠掉落選。
縣議會政團目前無黨籍聯盟12席、勤政聯盟8席、國民黨團8人及民進黨團7人，黃聲全參加無黨聯盟，鄭聚然是國民黨，因無黨和勤政聯盟成員多數親藍，議會政治形勢不致有重大變化。
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