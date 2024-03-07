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中豐交流道恐回堵 桃議員籲加強配套

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
國道一號中豐交流道興建中，地方憂心交流道回轉處恐大回堵。圖／桃園市交通局提供
國道一號中豐交流道興建中，地方憂心交流道回轉處恐大回堵。圖／桃園市交通局提供

國道1號中豐交流道興建中，地方盼紓解中壢北上車流，但民代擔憂青埔人口持續攀升，加上往後中壢交流道、新屋交流道和國道客運車流移轉，交流道回轉處恐大回堵，呼籲市府提早因應。交通局昨表示，交流道附近路口會做好時制計畫，並設計左轉專用道紓解車流。

國道1號中壢段車流量大，上下班尖峰時段壅塞，市府長期爭取增設中豐交流道，初期因用地費及範圍過大不可行，經評估北向車流占70%，因此第1期率先設北向匝環道，去年2月開工，並預留增設往返南向匝環道空間，預計後年1月完工。

議員黃崇真指出，許多青埔年輕居民從雙北移居，常開車北上工作，但中豐北路北上交流道設計，讓民眾要先在A21捷運站附近回轉才能上，恐將造成大回堵。

黃崇真說，未來國道客運轉運站將移到中豐北路，與要進中壢市中心上班的民眾路線高度重疊，塞車可能性大增，因此交流道設計要有配套，並新增一條青埔方向北上閘道緩解車流。

交通局長張新福坦言，中豐交流道完成後，必然會分擔部分內壢交流道及中壢交流道車流，國道客運也會轉移到中豐北路，未來車流量會非常大，將提早因應。

交通局運輸規畫科長黃心韻表示，市府與高公局會對交流道附近路口模擬可能情境，做好時制計畫，車道配置上，考量青埔地區往中豐交流道北上需回轉，左轉專用道會一併設計，市府也會與高公局持續討論全套交流道設計，滿足各方向車流需求。

國道客運 高公局

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