桃園好孕專車上路 最高補助9千

桃園市政府規畫「好孕專車」福利政策3月8日婦女節上路，對象、金額和效期等優惠冠全台，孕婦明起可向婦幼局申請「一生好運卡」專屬悠遊卡，搭乘指定計程車不限趟次，單趟最高補助250元，每人每胎最高補助9000元，今年元旦後的產婦也受惠，需帶新生兒打疫苗及健檢時也能使用。

桃園市長張善政再次兌現選舉政見，昨表示，好孕專車鼓勵民眾增產報國，市府團隊努力讓各項籌備工作一一到位，「希望桃園成為大家都很願意生小孩的城市」。

市府婦幼局長杜慈容說，補助對象包括設籍桃園市孕產婦，或配偶設籍桃園市的非本國籍孕產婦，產婦溯及今年元旦後生產者，範圍比目前有好孕專車縣市都大。

總補助金額9000元也是最高，婦幼局原設計最多補助36趟次，因應悠遊卡特性，決定改為每趟次最高補助250元，不限趟次；另使用效期孕婦自領卡日起至預產期次日後7個月，產婦自分娩日隔天後7個月，也是最長。

杜慈容說，符合資格者明起均可至「桃園育兒網」申請一生好運卡，不用臨櫃申請最便利。

桃園好孕專車目前合作車隊有台灣大車隊、大都會、新梅、新利達、合作、大文山和大豐7家，悠遊卡公司支援1000部悠遊卡感應車機，目前全市超過3500輛計程車可提供服務。

懷孕9個月的高小姐幾乎每月產檢1次，越接近預產期檢查越頻繁。她認為好孕專車是非常棒的政策，「未來小朋友打疫苗、健檢也都能用到」。

昨天議會專案報告，議員關心好孕專車原訂2月就要推出，如今延宕1個月，且宣傳不夠，醫療院仍看不見海報，很多婦女不知道如何申請。議員舒翠玲說，精準的宣傳就是醫療院所，議員張碩芳也表示，北市都有懶人包放在醫療院所，婦幼局也要這樣做，同時注意線上申請是否會塞車。

市府回應，後續將透過區公所、鄰里系統廣達周知，加強相關社群平台等通路宣導，婦幼局有政策懶人包、宣導圖卡，衛生局也將在衛生所與醫療院所加強宣傳，也會請智發會注意初期申請的流量，以免網路塞車衍生當機。