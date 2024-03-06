快訊

陸漁船翻覆案談判破局 泉州市長首度表態「極其憤慨」

老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

川普超級星期二大獲全勝！共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

苗縣議員黃聲全當選無效確定將解職 鄭聚然遞補

中央社／ 苗栗縣6日電

無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控在選舉期間幫選民支付餐費賄選，今天被判當選無效確定。苗栗縣議會指出，待收到判決書後將依規定辦理解職，後續由該選區落選頭鄭聚然遞補。

黃聲全為苗栗縣第20屆第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）縣議員，被控於111年選舉期間，在自家釣蝦場向聚餐選民拜票稱「這餐我請，拜託你們支持我」並代為支付餐費賄選，案經苗栗地檢署偵辦，依違反公職人員選舉罷免法起訴。

刑事部分，黃聲全一審遭苗栗地方法院判刑3年10月，二審台灣高等法院台中分院今年2月間駁回上訴，全案仍可上訴。

民事部分，苗栗地檢署及落選人陳詩弦，均對黃聲全提起當選無效之訴，苗栗地院一審於去年5月判決黃聲全當選無效，經上訴台中高分院審理後，今天宣判當選無效，全案確定。

苗栗縣議會秘書長范陽添指出，依地方制度法規定，黃聲全經法院判決當選無效確定，將由內政部解除議員職權；另依選罷法規定，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補。

苗栗縣議員第5選區應選席次8名（含2名婦女保障名額），根據中選會公告選舉結果，111年得票排名第8的國民黨籍鄭聚然因婦女保障名額被擠下，成為落選頭。范陽添說，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃聲全解職，並待內政部公告缺額遞補人後，辦理鄭聚然遞補就職。

當選無效 苗栗縣

延伸閱讀

婦女保障名額擠掉的落選頭 鄭聚然將遞補苗栗縣議員

彰化縣議員黃俊源今逆轉當選有效 法官：與行賄者無犯意聯絡

台中高分院今3當選無效案2件逆轉...法界分析關鍵在這

苗栗縣議員黃聲全「這餐我請」涉賄 今判當選無效確定

相關新聞

小烏來天空步道3月25日封閉換玻璃 清明連假前4月1日重新開放

桃園市復興區小烏來天空步道是全台知名景點，尤其周休或連假更吸引大量遊客賞景拍照打卡，天空步道上的玻璃材質長期遊客走訪下，...

桃園市高中高職博覽會周末登場 估吸2萬人參觀

桃園市高中高職博覽會9、10日將於市立綜合體育館舉辦，今年結合公私立各高中職、專科學校及馬祖高中、中正預校等39所學校設...

苗栗市長補選登記第一天等嘸人 民眾黨是否參選8日揭曉

苗栗市長補選登記，今天第一天沒人登記，民眾黨是否參加選戰，仍沒有定論，縣黨部主委馮啟彥表態不想參選，但是否會徵召苗栗市民...

婦女保障名額擠掉的落選頭 鄭聚然將遞補苗栗縣議員

苗栗縣議員黃聲全涉招待選用餐賄選，當選無效今天二審確定，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃解職，內政部公告遞補人選...

桃園「好孕專車」上路 孕婦申辦過關即拿9千元補助

桃園市政府規劃「好孕專車」福利政策3月8日婦女節上路，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，後天起可向婦幼局申請...

1照片揭果菜公司總座北上聲援高虹安 綠批濫用公家資源

新竹市長高虹安今天因涉貪案件到台北地院開庭，場外有十多名里長助陣聲援，新竹市議會民進黨團發現，新竹市農產運銷公司公司總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。