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苗栗市長補選登記第一天等嘸人 民眾黨是否參選8日揭曉
苗栗市長補選登記，今天第一天沒人登記，民眾黨是否參加選戰，仍沒有定論，縣黨部主委馮啟彥表態不想參選，但是否會徵召苗栗市民代表會前主席楊喬安，8日登記最後1天會揭曉。
新科立委邱鎮軍轉換跑道成功，市長補選將於4月13日登場，今天起3天在苗栗市選務中心受理候選人登記，今天第一天沒人登記，明天將有國民黨縣議員余文忠登記，後天預計會有民進黨縣議員徐筱菁，及縣議員禹耀東以無黨籍身分登記。
至於民眾黨部分，今天中常委員會，僅通過雲林縣麥寮鄉長補選徵召黨員林宜豊參選，苗栗市長補選等5區尚未敲定，馮啟彥強調，他向黨主席柯文哲表達沒有參選意願，柯回應還要再看看，距離登記最後1天8日，還有2天可以評估。
馮啟彥說，這次市長補選來得太突然，也不是他的生涯規畫選項，他到苗栗行醫20多年，追蹤的病患有1、2000人，萬一當選市長，也是分身乏術，他也會過意不去，不過，楊喬安地方經營扎根，民眾黨是否徵召參選，8日會給答案。
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