快訊

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會長夫婦失聯 兒急發文求助

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市長補選登記第一天等嘸人 民眾黨是否參選8日揭曉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長補選今天起3天候選人登記，民眾黨縣黨部主委馮啟彥民眾黨是否推人參選，8日會揭曉。本報資料照片
苗栗市長補選今天起3天候選人登記，民眾黨縣黨部主委馮啟彥民眾黨是否推人參選，8日會揭曉。本報資料照片

苗栗市長補選登記，今天第一天沒人登記，民眾黨是否參加選戰，仍沒有定論，縣黨部主委馮啟彥表態不想參選，但是否會徵召苗栗市民代表會前主席楊喬安，8日登記最後1天會揭曉。

新科立委邱鎮軍轉換跑道成功，市長補選將於4月13日登場，今天起3天在苗栗市選務中心受理候選人登記，今天第一天沒人登記，明天將有國民黨縣議員余文忠登記，後天預計會有民進黨縣議員徐筱菁，及縣議員禹耀東以無黨籍身分登記。

至於民眾黨部分，今天中常委員會，僅通過雲林縣麥寮鄉長補選徵召黨員林宜豊參選，苗栗市長補選等5區尚未敲定，馮啟彥強調，他向黨主席柯文哲表達沒有參選意願，柯回應還要再看看，距離登記最後1天8日，還有2天可以評估。

馮啟彥說，這次市長補選來得太突然，也不是他的生涯規畫選項，他到苗栗行醫20多年，追蹤的病患有1、2000人，萬一當選市長，也是分身乏術，他也會過意不去，不過，楊喬安地方經營扎根，民眾黨是否徵召參選，8日會給答案。

民眾黨 議員 邱鎮軍

延伸閱讀

苗栗市長補選民眾黨推人？ 柯文哲3原則一周內評估是否參加

苗栗市長補選 民進黨推徐筱菁、團結爭取改變

苗栗市長補選繼藍營人選出線後 綠營徐筱菁也宣布參選

苗栗市長補選群雄並起 國民黨初選余文忠出線 藍營喊團結 地方憂分裂

相關新聞

小烏來天空步道3月25日封閉換玻璃 清明連假前4月1日重新開放

桃園市復興區小烏來天空步道是全台知名景點，尤其周休或連假更吸引大量遊客賞景拍照打卡，天空步道上的玻璃材質長期遊客走訪下，...

1照片揭果菜公司總座北上聲援高虹安 綠批濫用公家資源

新竹市長高虹安今天因涉貪案件到台北地院開庭，場外有十多名里長助陣聲援，新竹市議會民進黨團發現，新竹市農產運銷公司公司總經...

婦女保障名額擠掉的落選頭 鄭聚然將遞補苗栗縣議員

苗栗縣議員黃聲全涉招待選用餐賄選，當選無效今天二審確定，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃解職，內政部公告遞補人選...

苗栗市長補選登記第一天等嘸人 民眾黨是否參選8日揭曉

苗栗市長補選登記，今天第一天沒人登記，民眾黨是否參加選戰，仍沒有定論，縣黨部主委馮啟彥表態不想參選，但是否會徵召苗栗市民...

桃園「好孕專車」上路 孕婦申辦過關即拿9千元補助

桃園市政府規劃「好孕專車」福利政策3月8日婦女節上路，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，後天起可向婦幼局申請...

「婦女再就業計畫」最高可領6萬元補助 報名至5月31日止

為了提高女性勞動參與意願，勞動部自去年9月起推動「婦女再就業計畫」，提供再就業獎勵金3萬元、自主訓練獎勵金3萬元及雇主工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。