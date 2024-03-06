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小烏來天空步道3月25日封閉換玻璃 清明連假前4月1日重新開放
桃園市復興區小烏來天空步道是全台知名景點，尤其周休或連假更吸引大量遊客賞景拍照打卡，天空步道上的玻璃材質長期遊客走訪下，出現汙損及刮痕，影響視覺效果，市府風景管理處長廖育儀今天表示，為增進天空步道玻璃透光及賞景，市府將在本月25日起封閉一周施工，預計4月1日前重新開放，讓清明、兒童節連假遊客更好賞景視野。
復興區小烏來風景特定區為桃園知名景點之一，風動石、天空步道引許多遊客打卡，天空步道外觀設計簡約，以幾何線條配置，底部為強化玻璃結構，距離瀑布底部高約70公尺，步道凌空伸出11公尺廊道，遊客站上玻璃平台，俯看腳下峽谷險峻、抬頭看山景，居高臨下欣賞小烏來溪谷美景和瀑布景觀，挑戰360度視野， 別有一番景緻。
廖育儀說，繼2年前更換玻璃，隨國內旅遊復甦，造訪天空步道人多，步道玻璃在民眾踩踏產生刮痕，影響玻璃通透性及賞景效果，該處決定換玻璃，市府斥資30萬元經費，趕在清明兒童節連假前，完成步道玻璃更換工程，預定本月25日起封閉步道、施工為期一周，預計4月1日重新開放，讓遊客重新站在玻璃通透的天空步道欣賞山光水色。
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