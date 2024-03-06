快訊

陸漁船翻覆案談判破局 泉州市長首度表態「極其憤慨」

老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

川普超級星期二大獲全勝！共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

竹北擬辦農民市集 盼打開農產品能見度、開拓通路

中央社／ 新竹縣6日電

新竹縣竹北市公所今天表示，為行銷地方農漁產品辦理農民沙龍，邀請竹北市農會、竹北市各產銷班等交流，未來將合辦農民市集，打開竹北農產品能見度。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北農業面臨轉型，由傳統轉向精緻化，市公所日前辦農民沙龍，以與談、輕鬆的方式匯聚農民，針對農漁牧業互相交流，未來要辦農民市集，也更能貼近民眾與農民需求，達到實質效益。

市長鄭朝方說，未來開辦的農民市集將以城市、科技農夫為題，而此次辦農民沙龍是為與農民取得共識，也助農民行銷打開能見度、開拓展售通路以提升買氣，同時鼓勵農民建立品牌且優化增加識別度。

他說，未來要透過地產地銷、當季食材、食物安全等觀念，持續推動地方農特產，也要創建特色農民市集，讓採買民眾買的安心、吃的放心，以有效增加消費者黏著度、永續經營。

鄭朝方表示，竹北市公所為推展農村風光，去年也辦陌上花開藝術節行銷農特產，這也是農業品牌精緻化的開始。

北市 北農 農民

延伸閱讀

竹北西區尚有閒置公有地 王炳漢爭取設立實驗高中

竹北車禍撞斷瓦斯管線影響100戶 預計5點搶修完畢

開創農民沙龍！竹北市要協助行銷農漁作物、打造市集

檢調「掌握文件」指插手復工圖利？竹縣府駁斥：沒有交楊文科核准

相關新聞

小烏來天空步道3月25日封閉換玻璃 清明連假前4月1日重新開放

桃園市復興區小烏來天空步道是全台知名景點，尤其周休或連假更吸引大量遊客賞景拍照打卡，天空步道上的玻璃材質長期遊客走訪下，...

桃園市高中高職博覽會周末登場 估吸2萬人參觀

桃園市高中高職博覽會9、10日將於市立綜合體育館舉辦，今年結合公私立各高中職、專科學校及馬祖高中、中正預校等39所學校設...

苗栗市長補選登記第一天等嘸人 民眾黨是否參選8日揭曉

苗栗市長補選登記，今天第一天沒人登記，民眾黨是否參加選戰，仍沒有定論，縣黨部主委馮啟彥表態不想參選，但是否會徵召苗栗市民...

婦女保障名額擠掉的落選頭 鄭聚然將遞補苗栗縣議員

苗栗縣議員黃聲全涉招待選用餐賄選，當選無效今天二審確定，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃解職，內政部公告遞補人選...

桃園「好孕專車」上路 孕婦申辦過關即拿9千元補助

桃園市政府規劃「好孕專車」福利政策3月8日婦女節上路，凡設籍桃園的孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，後天起可向婦幼局申請...

1照片揭果菜公司總座北上聲援高虹安 綠批濫用公家資源

新竹市長高虹安今天因涉貪案件到台北地院開庭，場外有十多名里長助陣聲援，新竹市議會民進黨團發現，新竹市農產運銷公司公司總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。